Galerii: Laura De Jaegeri isikunäitusel kõnelesid möödunud näituste jäljed

"Box Seats. Ridadevaheline" põimib kokku varasemate näituste jäänukid ja jäljed, pöörates tähelepanu objektidele, mis on silme alt ära pandud, kuid siiski alles hoitud. Võttes endale kõhkleva detektiivi rolli, ristküsitleb De Jaeger neid objekte kui paljusid narratiive kandvaid aluseid või fiktsionaalseid katalüsaatoreid.

Kunstnik Laura De Jaeger (1995) töötab Tallinnas ja Brüsselis. Kogumise, vormistamise ja parafraseerimise abil uurib ta, kuidas iga päev annab objektidele ja ruumidele laengu ning ka muudab neid. De Jaeger läheneb kunstnikutegevusele kui platvormile, milleks võib olla nii kirjutamine, kaasamine, organiseerimine kui ka töö materjaliga. Tal on magistrikraad vabades kunstides (LUCA School of Arts / EKA) ja kultuuriuuringutes (KU Leuven) ning ta on osalenud näitustel Belgias, Eestis, Soomes ja Saksamaal. 2023. aastal pärjati ta Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaga.

Näitus jääb avatuks 15. aprillini 2024.