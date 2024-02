Kultuurkapital andis välja tänavused aasta- ja elutööpreemiad

"Kultuurkapital on eelkõige kvaliteedimärk – see näitab, et sündmust või teist loojat on märganud oma valdkonda kõige lähemalt tundvad kolleegid. Tänased auhinnad on seega kõrgeima kvaliteedi tunnuseks, millega eri valdkondade sihtkapitalid hindavad laureaatide panust nii aastases perspektiivis, kuid kindlasti tegelikult ka pikema aja loomingut silmas pidades," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Arhitektuuri valdkond

Marika Lõoke ja Jüri Okas

Arhitektuuri valdkonna elutööpreemia – arhitektuuriloomingu kõrge kvaliteedi ja Eesti ruumikultuuri järjepideva uuendamise eest

Margit Argus, Eliise Harjak, Elo Liina Kaivo, Margit Aule, Birte Böer, Artur Ümar

Arhitektuuri valdkonna peapreemia – Põltsamaa lossikompleks

Audiovisuaalse kunsti valdkond

Priit Vaher

Audiovisuaalse kunsti valdkonna elutööpreemia 2023 – pikaajalise ja erakordse panuse eest Eesti filmi

Anna Hints ja Marianne Ostrat

Audiovisuaalse kunsti valdkonna peapreemia 2023 – aasta film "Savvusanna sõsarad"

Rainer Sarnet

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – aasta mängufilm "Nähtamatu võitlus"

Liis Nimik ja Edina Csüllög

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – aasta dokumentaalfilm "Päikeseaeg"

Lucija Mrzljak ja Morten Tšinakov

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – aasta animafilm "Eeva"

Eeva Mägi

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – aasta debüüt: mängufilm "Mo Mamma"

Eva Koldits

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – aasta näitlejanna mängufilmis "Mo Mamma"

Helena Lotman

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – aasta näitlejanna mängufilmis "Mo Mamma"

Ursel Tilk

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – aasta näitleja mängufilmis "Nähtamatu võitlus"

Ants Tammik

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – aasta operaator: dokumentaalfilm "Savvusanna sõsarad"

Jaagup Roomet

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – aasta kunstnik: mängufilm "Nähtamatu võitlus"

Raimo Jõerand ja Meelis Arulepp

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – eripreemia dokumentaalfilmi "Gorikaturist" eest

Heiki Luts, Marko Post, Andres Kluge

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – Frost FX meeskonnale pikaajalise viljaka töö eest eriefektide valdkonnas

Helikunsti valdkond

René Eespere

Helikunsti valdkonna elutööpreemia 2023 – pikaajalise väljapaistva loomingulise ja pedagoogilise tegevuse eest

Toomas Siitan

Helikunsti valdkonna peapreemia 2023 – erakordse ja laiahaardelise panuse eest muusikavaldkonda

Kirjanduse valdkond

Ly Seppel-Ehin

Kirjanduse valdkonna elutööpreemia 2023 – muljetavaldavalt laiahaardelise, kaaluka ja keeletundliku loomingu eest kirjaniku ja ilukirjanduse tõlkijana türgi, vana-türgi, usbeki, vana-usbeki, kirgiisi, türkmeeni, kasahhi, vene, soome ja inglise keelest.

Viivi Luik

Kirjanduse valdkonna peapreemia 2023 – pikaaegne eesti kirjanduse kõrgtaseme hoidja, kelle autoriraamat "Kuldne kroon" ühendab üldise ja isikliku, dokumentaalse ja fiktsionaalse, esindades säravat elegantset stiili ja filosoofilist sisu.

Kujutava ja rakenduskunsti valdkond

Mare Mikof

Kujutava ja rakenduskunsti valdkonna elutööpreemia 2023 – kunstnik, kes on üle 50 aasta otsinud ideaalset, harmoonilist vormi, kelle teoseid on Eesti ja välismaa muuseumides, galeriides ja kollektsioonides, parkides, koolides ja linnaväljakutel, presidendilossis ja rahvusraamatukogus. Tema raugematu uudishimu ja loomeind ei ilmuta väsimuse märke ning ta on endiselt looja, kes "ikka kipub kestast välja", nagu kirjutas Reet Varblane.

Urmas Lüüs ja Hans-Otto Ojaste

Kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia 2023 – totaalse enesesse haarava installatsiooni "Öökull huikas ja samovar undas ühtevalu" eest, mille idee, materiaalne kihilisus ja mastaapsus panid vaataja kahtlema isiklike tajude tõeluses. Enneolematu ruuminihke korraldamine väikeses galeriiruumis, selle muutmine hoomamatult mitmetasandiliseks ekspositsiooniks. Lähiajaloo omalooliste arheoloogiliste kihtide katkematu esiletoomine, nende oskuslik töötlemine ja nende kaudu lugude jutustamine inimese kõige erinevamatest kirgedest, ihadest ja sõltuvustest.

Jaan Luik ning kuraatorid Johannes Luik ja Laura De Jaeger

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – Jaan Luige näituse "Sirutavate figuuride aed (ja teisi metamorfoosi vorme)" eest Tartu Kunstimaja suures saalis, kuraatoriteks Johannes Luik ja Laura De Jaeger. Üle nelja aastakümne kestnud loometöö stiilne ja mõjus kokkuvõte nii näituse kui ka monograafiana. Haarav põlvkondadevaheline dialoog, mis proovib mõtestada skulptuuri arengut Eestis Jaan Luige näitel.

Maria Arusoo, Eha Komissarov, Eda Tuulberg, Edith Karlson, Maria Luiga, Brit Pavelson

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – näituse "Läbi su silmaterade musta kuru" eest KUMU suures saalis. Suurepärane ruumiline tervik, mis demonstreeris, kuidas tuua kunstiajalooliselt väärikad graafikateosed kaasaega, järjestada nad temaatiliselt nii, et esile tuleb see, kuidas teoste autorid tegelesid juba enam kui neli aastakümmet tagasi teemadega, mis on relevantsemad kui kunagi varem – keskkond, keha, elamine naise ja emana, lähedus, hool ja intiimsus. Kunsti kogumise, säilitamise ja uuesti kontekstualiseerimise väärtus on harva nõnda mõjuvalt avalikkusele nähtav kui sellel näitusel.

Kärt Ojavee

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – teadustöö ja kunsti sulandamise eest veenvaks tsükliks, mis väljendus nelja mahuka uudisteose ja näituse "Nanomaterjal nr. 399" valmimises 2023. aastal. Ta tõi materjalikunsti uuele skaalale, põimides uuenduslikku teadustööd aine algtasandist inspireeritud kiupõhise loomepraktikaga. Tal on oskus avada laiemale ringile nanotehnoloogia keerukuse kõrval ka käsitletavate materjalide käitumist, väärtusi, poeetikat ja ajaloolisi seoseid.

Ranno Ait

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – töö eest vabakutselise graafilise disainerina, rõhutades tema panust kunstisektorisse, eriti ekraani- ja trükimeedia alal. Loodud veebilehtede, plakatite, raamatukujunduste ja visuaalsete identiteetide kaudu on ta näidanud oma võimet teenindada just kaasaegse kunsti valdkonda. Aastal 2023 paistsid silma EKMi "Kestliku näituse mudeli" veebileht ja kolme muuseumi projekti "Uneversum" graafiline disain, mis näitavad tema oskust ühendada esteetika funktsionaalsusega.

Toomas Kalve

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – 45-aastase järjepideva loometegevuse eest, millest võis analoogfotograafiale pühendatud teema-aasta programmis Fotomuuseumis retrospektiivnäitusel ülevaate saada. Tal on silma ja vaimukust vana plaatkaameraga topised ellu äratada ja pori glamuriseerida. Vanade fotograafiliste tehnoloogiate ja detailse käsitöö abil komponeerib ja kadreerib ta maailmu, kus põimuvad minevik ja kaasaeg.

Angela Maasalu

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia 2023 – installatiivselt tervikliku isikunäituse "Klaasist südamega narr" eest Tartu Kunstimajas. Näitus oli samaaegselt nii helge ja hõljuv kui tume ja raskepärane. Ometi demonstreeris näitus ennekõike autori pühendumist maalimisele – iga groteskne või sürreaalne misanstseen oli lahendatud vaid maalikunstile omaste vahenditega – ekspressiivse pintslilöögi, materjalide valiku ja läbitunnetatud tonaalsusega. Näitusel ilmnes selgelt, et figuratiivsel ja ekspressionistlikul maalil on veel nii mõndagi öelda äreva kaasaja kohta.

Airi Triisberg, Maarin Ektermann, Elin Kard, Kadi-Ell Tähiste

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali tunnustuspreemia 2023 – pikaajalise panuse eest professionaalsete vabakutseliste loovisikute huvikaitse eest kõnelemisel. Nende järjepidev töö väga erinevatel tasanditel, alates meediasuhtlusest ja suurtest koordineeritud kampaaniatest ning lõpetades väsimatu probleemitõstatamise ja töögruppide algatamisega, on aidanud kaasa sellele, et loomeinimeste ja eelkõige kunstnike hääl ning nende professionaalsed vajadused oleksid paremini esindatud ja kuuldud. See omakorda aitab kaasa kunstisektori jätkusuutlikkusele ja mitmekesisusele ja rõhutab kultuuri ja loovuse olulisust meie igapäevaelus.

Näitekunsti valdkond

Riina Viiding

Näitekunsti valdkonna elutööpreemia 2023 – teatrimaastiku kujundamise ja kooshoidmise eest Eesti Teatriliidu vastutava sekretärina enam kui veerandsajandi jooksul

Vaba Lava

Näitekunsti valdkonna aastapreemia 2023 – rahvusvahelise Vabaduse teatrifestivali korraldamise eest Narvas

Rahvakultuuri valdkond

Toivo Luhats

Rahvakultuuri valdkonna elutööpreemia 2023 – Eesti laste esimese folklooriansambli "Piibarid" asutamise ja juhtimise, pikaaegse rahvamuusika õpetamise, noorte pillimängule ärgitamise ja mitmete põlvkondade pärimuse juurde toomise eest. Preemia antakse välja postuumselt.

Eesti Pärimusmuusika Keskus

Rahvakultuuri valdkonna peapreemia 2023 – Viljandi pärimusmuusika festivali 30 aasta pikkuse korraldamise ning Eesti muusikalise emakeele väärtustamise ja järeltulevatele põlvedele edasiandmise eest

LendTeater

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2023 – harrastusteatri aastapreemia suure panuse eest etenduskunstide arendamisel harrastusteatrite maastikul

Tantsupeomuuseum

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2023 – rahvatantsu aastapreemia rahvatantsu ajaloo talletamise, väärtustamise ja populariseerimise eest

Lembe Sihvre, Kristi Teder, Saima Tõigast

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2023 – käsitöö aastapreemia "Paeltega ehitud puud" projekti eestvedamise eest

Ingrid Kõrvits

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2023: koorimuusika aastapreemia rahvusvahelise koorifestivali "Tallinn2023" eduka juhtimise eest, noorte laulupeol neidudekooride liigi juhtimise eest ja kõrgetasemeliste konkursitulemuste eest 2023. aastal

Reeli Reinaus

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2023 – folkloori aastapreemia Hageri kihelkonnast talletatud pärimuslugudel põhineva kogumiku "Keerdus kadakas ja kadunud haned. Hageri kohapärimus" koostamise eest

Kadri Giannakaina Laube

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2023 – pärimusmuusika aastapreemia rahvapillilaagrite 25 aasta pikkuse korraldamise eest Võrumaal

Kristel Rattus

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2023 – muuseumivaldkonna aastapreemia Eesti Rahva Muuseumi interdistsiplinaarse suurnäituse "Õige keha, vale keha?" kureerimise ja kultuuriliste tähenduste vahendamise eest

*

Galat saab järele vaadata Jupiteris. Pühapäeval, 11. veebruari õhtul kell 17.30 on ETV eetris erisaade elutöö- ja peapreemia laureaatidest, "Kultuurkapitali aastapreemiad 2023". Saates kõnelevad tööst ja tõekspidamistest eelmisel aastal oma saavutuste ja loominguga silmapaistnud inimesed ning pühendunud loojad, keda kultuurkapital tänab elutöö auhindadega.

Pidulikku aastapreemiate üleandmist juhtis Helena Lotman, gala lavastas Johan Elm, kunstnik oli Eugen Tamberg ning ülekande režissöör Eva Katariina Taimre. Galal esinesid Anett&Fredi.

Erisaate "Kultuurkapitali aastapreemiad 2023" režissöör on Erle Veber, toimetaja Ruth Alaküla ning operaator Manuel Mägi.