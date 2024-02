Kinodesse jõuab Eeva Mägi mängufilm "Mo Mamma"

Ema Karin (Eva Koldits) ja tütar Mari (Helena Lotman) seisavad silmitsi Mamma kaotusega. Karinile on Mamma ema, aga Marile vanaema. Mõlemad elavad Mamma lahkumisvalu väga erinevalt teineteise peal välja, ent tingimusteta armastuses on kõik lubatud.

Mängufilm "Mo Mamma" on lugu Eeva Mägi enda läbikogetust. "Lugu sellest, kuidas elasin läbi oma vanaema kaotuse. See film aitab mõista peresuhteid. See on lugu sellest, kui lihtne on emotsioone välja elada ja pärast mitte andestada. Kuid kindlasti ka õpetus sellest, kuidas võib tüli genereerida, aga alati tasub siis ka andestada," sõnas Mägi.

"Mo Mamma" sai möödunud nädalal kolm Kultuurkapitali aastapreemiat: parima debüütmängufilm aastapreemia, ning nii Helena Lotmani kui Eva Kolditsat autasustati parima näitlejanna preemiaga rolli eest filmis "Mo Mamma". Samuti sai film žürii eripreemia Pimedate Ööde Filmifestivalil parimate debüütfilmide hulgas.

"Mo Mamma" režissöör ja stsenarist on Eeva Mägi, osades on Helena Lotman ja Eva Koldits. Produtsendid on Marju Lepp, Manfred Vainokivi, Eeva Mägi ja Sten-Johan Lill. Operaator Sten-Johan Lill. Filmi tootjad on Filmivabrik, Kinosaurus Film ja Kultuurikuur.