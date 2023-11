Pildid: Pimedate Ööde filmifestivali grand prix' võitis Itaalia film "Lunastus"

Ka näitleja, dramaturgi ja teatrilavastajana tuntud režissööri filmis kasvatavad kolm eluheidikute külas elavat prostituuti ühiselt nõrgamõistuslikku Arturot, kelle ema – nende kolleeg – suri sünnitusel. See on elurõõmus austusavaldus naistele – nende igavesele armastusele ja optimismile.

"Võimas film sellest, kuidas jääda toetavaks ja eelkõige näidata üles inimlikkust marginaliseeritud keskkonnas. Kaunilt lavastatud, filmitud ja näideldud," kinnitas žürii, mille tööd juhtis Taani näitleja Trine Dyrholm.

Filmi peaosatäitja Simone Zambelli võitis ühtlasi Arturo rolli eest parima meesnäitleja auhinna.

Parima režissööri auhind läks Hispaaniasse. Filmi "Andrea armastus" eest pälvis selle Manuel Martín Cuenca. Südantliigutavas linateoses igatseb 15-aastane Andrea isa armastuse järele, millest ta vanemate lahutuse tõttu on ilma jäänud. Filmi stsenariste Manuel Martín Cuencat ja Lola Mayot hinnati ka parima stsenaariumi auhinnaga.

Kokku osales põhivõistlusprogrammis 20 linateost.

Parima debüütfilmi preemia sai Uus-Meremaa režissööri Loren Taylori film "Kuu on tagurpidi", mille tegelased tunnevad vapustava maastiku ja karmide äärelinnade taustal igatsust emotsionaalse sideme järele.

Žürii märkis ära ka Eeva Mägi filmi "Mo Mamma", nimetades seda "tõeliseks filmipärliks, mis käsitleb väga peenelt kolme põlvkonna naiste suhteid, ühendades filmikunsti eri liike ning eksperimentaalset ja konservatiivset lähenemist."

Parima Balti filmi tiitli võitis Anna Hintsi "Savvusanna sõsarad".

Võistlusprogrammi "Kriitikute valikud" parim film oli Kasahstani režissööri Ardak Amirkulovi "Maa, kus tuul seisab paigal" – vapper kasahhitar Župar asub koos oma kahe lapsega ohtlikule teekonnale läbi lõputute steppide, et põgeneda kollektiviseerimise tõttu puhkenud näljahäda eest, mis nõudis 1930. aastatel rohkem kui miljoni Kasahstani inimese elu.

"Põhjusega mässajate" võistlusprogrammi parimaks filmiks kuulutas žürii Leedu režissööri Tomas Vengrise "Viis ja pool armastuslugu Vilniuse korteris" – selles romantilises draamas hargneb ühe AirBnB-korteri seinte vahel iga uue üürilise tulekuga uus lugu armastusest, vihkamisest, lootusest ja süütundest.

Publikuauhinna pälvis ka Hollywoodis enesele nime teinud Boaz Yakini "Veel üks kord" – selles sürreaalses, tantsu, räppi ja muusikat ühendavas filmis avaneb maagiline uks hauataguse elu koridori, kus tänavatantsija DeRay otsib uut võimalust oma õnnetult lõppenud suhtes slämmija Naimaga.

Kõik võitjad:

Põhivõistlusprogramm

Žürii: Trine Dyrholm (Taani), John Altman (Suurbritannia), Hilmar Oddsson (Island), Inna Sahhakjan (Armeenia) ja Xie Fei (Hiina)

Parima filmi grand prix

"Lunastus" (Itaalia)

Režissöör Emma Dante

Žürii põhjendus: "Võimas film sellest, kuidas jääda toetavaks ja eelkõige näidata üles inimlikkust marginaliseeritud keskkonnas. Kaunilt lavastatud, filmitud ja näideldud."

Parim režissöör

Manuel Martín Cuenca ("Andrea armastus")

Žürii põhjendus: "Suurepärase oskuse eest lavastada inimlik lugu tõelise austuse, südamlikkuse ja elegantsiga oma tegelaste ning nende olukorra vastu."

Parim naisnäitleja (ex aequo)

Lubna Azabal ("Amal")

Žürii põhjendus: "Eelarvamuste vastu võitleva idealistliku õpetaja võimsa ja rabava kujutamise eest."

Kim Higelin ("Nõusolek")

Žürii põhjendus: "Liigutava mitmekihilise soorituse eest teismelisena, kelle valulik täiskasvanuks saamine on mähitud mürgisesse suhtesse."

Parim meesnäitleja

Simone Zambelli ("Lunastus")

Žürii põhjendus: "Erakordselt tõepärase, julge, füüsiliselt mõjuvõimsa ja liigutava esituse eest."

Parim operaatoritöö

Goert Giltay ("Nataša tants")

Žürii põhjendus: "Maagilise muinasjutumaailma jäädvustamise eest rabavas mustvalges stiilis."

Parim stsenaarium

Manuel Martín Cuenca ja Lola Mayo ("Andrea armastus")

Žürii põhjendus: "Liigutava ja emotsionaalse loo eest vanemate ja laste igavesest suhtest, mida selles suurepärases stsenaariumis delikaatselt jutustatakse."

Parim muusika

David Van Keer ja Birger Embrechts ("Magnetmees")

Žürii põhjendus: "Tsirkusemuusika täpse tabamise ja selle filmimuusika läbivaks motiiviks arendamise eest."

Parim kunstnikutöö

Gregory Pushkin ("Patsient nr 1")

Žürii põhjendus: "1980. aastate Nõukogude Liidu atmosfääri veenva taastamise eest."

Debüütfilmide võistlusprogramm

Žürii: Nicolás Celis (Mehhiko), Diana Iljine (Saksamaa), Ron Fogel (Iisrael), Radhika Madan (India) ja Ran Huang (Hiina)

Parim film

"Kuu on tagurpidi" (Uus-Meremaa)

Režissöör Loren Taylor

Žürii põhjendus: "Kibemagus mitmekihiline kombinatsioon kolmest ideaalselt põimuvast loost, mis räägivad inimestest, kes püüavad leida oma kohta maailmas – muljetavaldav ja nutikas, eriti debüütfilmi kohta."

Äramärkimine (ex aequo)

"Mo Mamma" (Eesti)

Režissöör Eeva Mägi

Žürii põhjendus: "Tõeline filmipärl, mis käsitleb väga peenelt kolme põlvkonna naiste suhteid, ühendades filmikunsti eri liike ning eksperimentaalset ja konservatiivset lähenemist."

"Vaibumatu" (Sri-Lanka-India)

Režissöör Ilango Ram

Žürii põhjendus: "Sotsiaalse ja kultuurilise kriitika sugemetega hiilgav komöödia suudab usutaval viisil käsitleda selliseid universaalseid teemasid nagu tõde ja perekond."

Balti filmide võistlusprogramm

Žürii: Eleonora Granata Jenkinson (USA), Leon Prudovsky (Iisrael) ja Ari Tan (USA)

Parim film

"Savvusanna sõsarad" (Eesti)

Režissöör Anna Hints

Žürii põhjendus: "Anna Hintsi dokumentaalfilm kogukondlikust, katartilisest kogemusest suitsusaunas viib vaataja maagiliste rituaalide atmosfääri, kus turvaline, emaüsasarnane saun võimaldab tegelastel paljastada oma sügavaimat tundeelu. Režissööri äärmine hoolsus ja täpsus universaalse naiseliku kogemuse käsitlemisel – läbi suitsu, naeru ja valu – annab jõudu. Selle filmi iga aspekt on täpne ja meisterlik, alates kaameranurkade valikust kuni hüpnotiseerivate laulude ja muusikani."

Parim koostööfilm

"Aeglaselt" (Leedu-Hispaania-Rootsi)

Režissöör Marija Kavtaradze

Žürii põhjendus: "Sügavalt emotsionaalse stsenaariumi ja erakordselt säravate osatäitmistega film uurib harva nähtud vaatenurgast keerulist suhet, mis paneb proovile ettekujutuse identiteedist ja seksuaalsusest. Peategelaste armastus on kaunilt üles võetud ning kujutatud tundlikult ja nüansirikkalt. Nende hellus, intiimsus ja valu on nii ood kui ka väljakutse armastuse jõule."

Võistlusprogramm "Kriitikute valikud"

Žürii: Dina Iordanova (Suurbritannia), Bahman Tavoosi (Iraan) ja Jani Pösö (Soome)

Parim film

"Maa, kus tuul seisab paigal" (Kasahstan)

Režissöör Ardak Amirkulov

Žürii põhjendus: "Monumentaalne eksistentsiaalne tragöödia tuuakse ekraanile tõelise kinofilmina. Oivaline mustvalge pildikeel tugevdab filmi jõulist ja sügavat totalitaarse kolonialismi hukkamõistu."

Parim režissöör

Guel Arraes ("Grande Sertão")

Žürii põhjendus: "Režissöör on võtnud endale võimatu ülesande ja saavutanud edu. Kaunilt teostatud düstoopiline nägemus, mis on tänapäeval kahjuks aktuaalsem kui kunagi varem."

Äramärkimine

Maya Kenig ("Piimatööstus Emapiim")

Žürii põhjendus: "Iisraeli ühiskonna klassi, rassi ja soo teemasid käsitleva julge ja uuendusliku stsenaariumi eest."

Võistlusprogramm "Põhjusega mässajad"

Žürii: Jim Stark (USA), Mania Akbari (Iraan) ja Andrius Blaževičius (Leedu)

Parim film

"Viis ja pool armastuslugu Vilniuse korteris" (Leedu-Iirimaa-Läti)

Režissöör Tomas Vengris

Žürii põhjendus: "Suurepärase pildikeele ja näitlejatööga film räägib viis ja pool liigutavat lugu paaride kohtumisest, armastusest ja lahkuminekust ühes Vilniuse Airbnb korteris, jättes publikule kustumatu mulje, mida ei pühi peast ka korteri kadumine filmi lõpus."

Parim režissöör

Agustín Toscano ("Usaldan sind")

Žürii põhjendus: "Näidates vaheldumisi olevikku ja minevikutrauma painavaid mälestusi, kujutab see film õõvastavas kuriteos alusetult süüdistatud samasoolisele paarile osaks saanud ebaõiglust. Liigutav näide sellest, kuidas filmikunst saab rääkida tõtt võimu juriidilisest jõhkrusest."

Parim lühifilm

"Element" (Elevandiluurannik)

Režissöör Will Niava

Žürii põhjendus: "Elevandiluurannikult ehk riigist, mis ei ole tuntud oma filmikunsti poolest, tuleb kaunilt filmitud ja näideldud film noorest tänavakaupmehest, kes kaotab pimeda raha tagaajamise tõttu peaaegu elu."

Rahvusvahelise filmiajakirjanike ühingu FIPRESCI auhind

Žürii: Yael Shuv (Iisrael), Tonci Valentic (Horvaatia) ja Tõnu Karjatse (Eesti)

"Kõik loksub paika" (Saksamaa)

Režissöör Aylin Tezel

Žürii põhjendus: "Romantilise draama narratiivse ülesehituse ümbermõtestamise ning selle värskesse ja voolavasse filmikeelde valamise eest, luues samal ajal eheda ja õnnestunud portree lummavast kangelannast."

Aasia filmikunsti edendamise võrgustiku NETPAC auhind

Žürii: Mohammad Atebbai (Iraan), Italo Spinelli (Itaalia) ja Ra Ragnar Novod (Eesti)

"Sisemaalingud" (Türgi)

Režissöör Ozan Yoleri

Žürii põhjendus: "Läbinägelik debüütfilm muljetavaldava narratiiviga, mis kujutab sisemisi võitlusi."

Publiku lemmiku auhind

"Veel üks kord"

Režissöör Boaz Yakin

Noorte- ja lastefilmide festival Just Film

Žürii: Ditte Lundsgaard Nielsen (Taani), Damien Hauser (Šveits) ja Doris Tislar (Eesti)

Parima noortefilmi grand prix

"Dyad" (Bulgaaria)

Režissöör Yana Titova

Žürii põhjendus: "Naelutav, südantmurdev ja tõstab esile ühiskondliku vastutuse võtmise tähtsuse noorte kasvatamisel. See film sidus üheks väga hea stsenaariumi, imetlusväärse lavastuse ning näitlejad, kes olid kogu hingega filmi sees."

Äramärkimine

"Skunk" (Belgia-Holland)

Režissöör Koen Mortier

Žürii põhjendus: "Režissöör suutis oskuslikult luua tasakaalu autentsete hetkede ning filmiliku visuaali ja kummitava jäävate stseenide vahel."

Euroopa lastefilmide assotsiatsiooni ECFA auhind

Žürii: Markéta Pášmová (Tšehhi), Gert Hermans (Belgia) ja Josep Arbiol (Hispaania)

Parim Euroopa lastefilm

"Nina ja siilikese saladus" (Prantsusmaa)

Režissöörid Jean-Loup Felicioli ja Alain Gagnol

Žürii põhjendus: "Ehe ja siiras film, mis kombineerib elegantse animatsioonistiili looga kahe lapse vahelisest loomulikust ja truust sõprusest. Mängulised ja leidlikud detailid annavad sellele animatsioonile värskendava karakteri, kuigi loo tagaplaanil väljendub sotsiaalne ebaõiglus.

#noorfilmitegija auhind

Žürii: Antero Noor, Piia Parktal ja Kullar Viimne

Parim film

"Kolmas puu vasakult" (Eesti)

Režissöör Kaur Kulver

Žürii põhjendus: "Võidufilm oli terviklik, hästi viimistletud ja tõi meieni põneva loo. See film köitis meid oma nüansirikka näitlejatööga, keeruka montaaži ning pinevust tekitava helidisainiga. Samuti kiidame meisterlikku kaameratööd ja lummavaid värve."

Äramärkimine

"Rohelised paugutajad" (Eesti)

Režissöörid Jaagup Koov ja Joosep Koov

Lastežürii auhind

Žürii: Isabel Kruut, Kristjan Uku Reinman ja Lota Metusala

Parim film

"Tähtsad ninad" (Eesti)

Režissöör Ingomar Vihmar

Žürii põhjendus: lapsed tõid välja, et film oli naljakas ja naljad eakohased, seda oli põnev jälgida, film kajastas tõsist teemat (rahapesu) läbi mõnusa huumori ning sellel oli kaasahaarav muusika.

Eriauhind

"Nädalavahetuse mässajad" (Saksamaa)

Režissöör Marc Rothemund

Žürii põhjendus: lastele meeldis, et film puudutas nii olulist teemat (erivajadustega lapsed) ning tegi seda viisil, mida oli põnev vaadata. Ehk eriauhinna nimi võiks olla "Olulise teema huvitavalt ja mõtlemapanevalt kajastamine".

Noortežürii auhind

Žürii: Arabella Altrof, Maria Eliisa Jakobson ja Daniela Tuusis

Parim film

"Skunk" (Belgia-Holland)

Režissöör Koen Mortier

Žürii põhjendus: "See õõvastav lugu jääb meile pikaks ajaks meelde. Film toob päevavalgele paljude laste varjatud kannatused, mis argielus jäävad kahjuks sageli tähelepanuta. Suur aitäh filmitegijatele, et tõite selle autentse ja häiriva loo suurele ekraanile."

Eriauhind

"Valgus valgus valgus" (Soome)

Režissöör Inari Niemi

Žürii põhjendus: "Selle filmi melanhoolne pildikeel, meeldejääv helikujundus ja tundlik leina kujutamine tegid meie hingele pai."

Mudilaste žürii auhind

Žürii: Ralf Samuel Arulepp, Adele Ashilevi ja Kristjan Varts

"Bim" (Belgia)

Režissöör Tom van Gestel

Žürii põhjendus: "See film oli väga põnev, seiklusrikas ja lõbus. Peategelane Bim oli julge ega andnud kunagi alla."