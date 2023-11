Karlo Funk: liiga sarnaseid filme tehes hakkab turg hääbuma

Kultuurisaates "PÖFF-i kaheksa ja pool" ütles kultuuriministeeriumi audiovisuaal- ja digikultuurinõunik Karlo Funk, et liiga sarnaseid filme tootes on oht, et filmiturg hakkab hääbuma ning vaatajad kaotavad filmitegijate vastu usalduse.

Sel aastal on Eesti filmidest enim ülemaailmset tähelepanu saanud Anna Hintsi dokumentaalfilm "Savvusanna sõsarad", mis sai muu hulgas Euroopa filmiauhindade parima dokumentaalfilmi nominatsiooni ning püüdleb ka Oscari poole.

Funk sõnas, et kuigi Euroopa filmiauhindade nominatsioon on positiivne, ei olnud see suur üllatus, sest tegijad on alates aasta algusest filmi väga teadlikult maailmale tutvustanud. Funk loodab, et Hintsi auhinnatud linateos jõuab ka Oscarite lühinimekirja. Mis aga sealt edasi saab, on tema sõnul ennustamatu. "Eriti dokivaldkonnas on suured teemad," rõhutas ta konkurentsi tugevust. "Aga teadlikkuse ehitamine käib, ka filmiakadeemia liikmete jaoks."

Rahvusvaheline edu avab Fungi sõnul uusi uksi eelkõige filmi produtsendile ja režissöörile. "Ükski film ei esinda vaataja teadvuses riiki, vaid seda lugu. Mõned märkavad ka tausta, tunnevad huvi mingite tavade vastu ja lähevad sinna süvitsi, aga üldkokkuvõttes vaatab järgmise filmi ära ja unustab mõne aja pärast eelmise," sõnas ta.

Viimastel aastatel on Eesti kinolevis laineid löönud nii-öelda rahvakomöödia. "Igal turul on näha seda kogemust, et liiga sama niši asja tehes hakkab turg hääbuma ja siis on seda usaldust raske taastada," kommenteeris Funk. "Rumeeniast tean, et selline samasugune menukas frantsiis käis suhtelist kiiresti alla."

Seda, et rahvakomöödia Eesti kinolinalt kaduma hakkaks, Funk veel ei näe. "Kui need filmid on korraga platvormidel, teles ja kinos ning need üksteisest väga ei erine, siis on see risk suur," sõnas ta.

