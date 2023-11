Rainer Sarnet filmist "Nähtamatu võitlus": õigeusu ja kung fu seos on lendamine

PÖFF-il jõuab esmakordselt kodupubliku ette režissöör Rainer Sarneti uus mängufilm "Nähtamatu võitlus". Kultuurisaates "PÖFF-i kaheksa ja pool" ütles Sarnet, et filmi polnud keeruline huumorit sisse kirjutada, kuna õigeusumaailm on ka ise suhteliselt koomiline.

Rainer Sarnet sõnas, et "Nähtamatu võitlus" on kahtlemata veider film. "Veider on ta mingite kokkusobimatute asjade pärast, seal on kung fu žanr kõrvuti õigeusu kloostri maailmaga," ütles ta ja tõi välja, et eraldi võttes ei ole neis midagi veidrat, vaid need on väga loomulikud ja lahedad asjad. "Kui need koos on, siis seal tekib pigem heas mõttes pinge, ma arvan, et kung fu žanr toob õigeusuõpetuses välja midagi äkilisemat ja teravamat."

"Õigeusu ja kung fu seos on lendamine, sul ei ole gravitatsiooni, kõik on võimalik," nentis ta ja lisas, et tal oli algusest peale ka idee, et kui filmi tegevus toimub 1970. aastatel Nõukogude Liidus, siis kloostrisse minnes peaks avanema omamoodi muinasjutumaailm. "Midagi sellist, mida sa ei kujutaks ette, et see võib toimuda kuskil roostes värava taga."

"Tollel ajal võiski kloostris olla, et bensiinikanister oli kõrvuti keskaegse ikooniga, torud tulid läbi kirikuseinte, siis oligi paras segadus," nentis Sarnet ja kinnitas, et "Nähtamatusse võitlusesse" ei olnud keeruline huumorit sisse kirjutada, kuna õigeusumaailm on ka ise suhteliselt koomiline.

"Kui vaadata Petseri kloostri poolt, siis need mungad on lihtsad inimesed ja mitte pühakud, seal on tegelikult väga huvitavate eludega inimesi ja nali on seal üsnagi igapäevane, keegi ütles mulle seal, et sa pead pidevalt tõstma teist inimest ning nali on kõige parem moodus teise tõstmiseks," selgitas ta.

Filmi peategelase puhul otsis Sarnet lapsikust. "Kui sa võtad sellise mehelikuma mehe ja kui ta hakkab neid samu asju tegema, mida see karakter teeb, siis ta tundub kas kriminaal või puudega, aga peab olema nii, et kui ta lööb jalaga prügikasti ümber, siis see ajab naerma, seal peab olema mingi lapselik süütus või süüdimatus," mainis ta ja lisas, et casting'ul lasti ta peaosatäitja Ursel Tilgal lüüa ühe lumememme ümber, et näha, kuidas see töötab.

"Üks inspiratsiooniallikas peategelase kirjutamisel oli "Oota sa!" hunt, et ta pole niivõrd inimene, vaid kahemõõtmeline kangelane," ütles Rainer Sarnet ja lisas, et Ursel Tilgale pakkus huvi ka seda hunti veidi mängida. "Tema puhul sai kokku see, et ta on lapselik, samas jõuline ning ka piisavalt abstraktne, nagu paberist hunt."

"PÖFF-i kaheksa ja pool" on ETV2 eetris 10. novembril kell 21.30.