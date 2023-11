Trine Dyrholm: Eestis on palju andekaid inimesi ja filmitegijaid

Neljapäeval Eestisse saabunud Trine Dyrholm on esimese 24 tunniga vaadanud kokku viis filmi, viisteist on veel ees. "See on väga tihe programm, aga just sellepärast ma olingi nõus tulema. On väga inspireeriv filme vaadata ja neid filmitegijatega arutada. Mul on kõrged ootused, sest PÖFF on hea festival ja selle maine on aastatega tõusnud, nii et ma loodan näha palju häid filme," rääkis näitleja.

Eestis on Dyrholm juba mitmendat korda – 2020. aastal valminud film "Erna on sõjas" võeti osaliselt üles Tartumaal ning laupäeval linastub PÖFF-il triller "Sünnipäevatüdruk", mis filmiti 2022. aastal kahe Tallinnas seisva kruiisilaeva peal. Filmi taustanäitlejate kuulus 600 ja tootmismeeskonda 100 eestlast, kelle kohta jagus näitlejal vaid häid sõnu.

"Ütleme nii, et sellel on põhjus, miks ma suure rõõmuga Eestisse naasen. Minu arvates on teil siin nii palju andekaid inimesi ja filmitegijaid. Meil oli siin nii hea võtteperiood. Samas oli see keeruline, sest maailmas olid keerulised ajad. See oli eelmise aasta 1. märts, kohe pärast Ukraina invasiooni, seega väga palju oli toimumas ja maailm oli väga segane, on siiamaani," meenutas Dyrholm.

"Aga võtetel inimesed proovisid siiski filmi teha, isegi kui see oli mitmes mõttes väga keeruline, seega ma olen väga tänulik, et me saame homsel linastusel veidi tähistada," sõnas Dyrholm.

"Sünnipäevatüdruk" jõuab Eestis kinodesse tuleva aasta aprillis.