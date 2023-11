Pimedate Ööde Filmifestivalil linastub 12 Ukraina-teemalist filmi

Ukraina filmid juhatas tänavusel PÖFFi-l sisse Briti tänavakunstniku Banksy teostest inspireeritud installatsioon-lühifilm "Seinamaalingud". Ukraina filme leiab festivalikavast kokku 12. Programmi koostaja Triin Trambergi sõnul kajastub Ukrainas kestev sõda omal moel nii mängu- kui dokumentaalfilmides.

"20 päeva Mariupolis", mis on muuhulgas Ukraina tänavune mitteingliskeelse filmi Oscari kandidaat, on dokumentaal ajakirjanikest, kes veetsid 20 päeva ümberpiiratud Mariupolis ja saatsid sealt avalikkusele šokeerivaid kaadreid, mis aitas maailmal mõista Ukrainas toimuva täit õudust.

"Ma ei saa soovitada neid filme kellelegi, sest see on niivõrd rusuv ja karm, sa näed kuidas tavaline elukeskkond hävineb ja langeb varemeteks, kuidas inimesed surevad, kuidas neid ei saa korralikult mattagi. See on nii rusuv ja sünge, aga samas vajalik, et me saaksime aru, mis seal tegelikult toimub," ütles kultuuriajakirjanik Tõnu Karjatse.