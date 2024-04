Kinodesse jõuab Eestis filmitud Taani põnevusdraama "Sünnipäevatüdruk"

Filmi võtted toimusid 2022. aasta kevadel Eestis ning kaasa lõi ligi 250 eestlast. 100-liikmeline tootmismeeskond pandi samuti kokku Eestis. Võtted leidsid aset Tallinki laevade pardal nii merel kui ka sadamas, Tallink Spa & Conference hotellis ning Viimsis asuvas Black Box filmistuudios. Filmi Eesti esilinastus toimus mullu PÖFF-il, kus olid teiste seas kohal ka režissöör ja peaosatäitja Trine Dyrholm.

"Sünnipäevatüdruk" on põnevusdraama, mille tegevus toimub Kariibi merele suunduval kruiisilaeval. Loo peategelaseks on üksikema Nanna, kes teeb oma tütrele 18. sünnipäevaks kingituse. Ta on ostnud Cillele, viimase sõbrannale ja endale Kariibi mere kruiisi piletid. Kõigi ootused on laevale astudes väga kõrged ja esimene õhtu ongi meeleolukas. Hommikul ärgates avastab ema, et tütar on kadunud. Kui lõpuks tüdruk avastatakse, selgub, et juhtunud on midagi hirmsat.

Filmi režissöör on Michael Noer ("Before the Frost", "Papillon", "Northwest"). Üks peaosatäitjatest on Trine Dyrholm, teistes osades Flora Ofelia Hoffmann Lindahl, Herman Tømmeraas ja Maja Ida Thiele. Filmi tootjad on Nordisk Film Production, kaastootja Eestis on Nafta Films. Filmi produtsendid on Rene Ezra ja Matilda Appelin, Eestist juhitisid tootmist Andreas Kask ja Esko Rips Nafta Filmsist. Filmi levitab Estinfilm.

Michael Noer on lõpetanud Taani Rahvusliku Filmikooli. Ta on lavastanud mitu dokumentaalfilmi ja kuus täispikka mängufilmi, millest "Rt (koostöös Tobias Lindholmiga) ja "Nordvest" on linastunud ka PÖFFil. Tema 2017. aastal valminud ja Toronto festivalil linastunud ingliskeelne "Papillon" on uustöötlus kuulsast 1973. aasta filmist. 2018. aastal ja samuti Torontos esilinastunud "Before the Frost" pälvis Tokyo filmifestivalil žürii eripreemia ja parima meesnäitleja auhinna.