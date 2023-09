Ilmus Rainer Sarneti "Nähtamatu võitluse" esimene treiler

Augustis toimus "Nähtamatu võitluse" maailma esilinastus Šveitsis Locarno filmifestivalil, kus Sarneti film väga soojalt vastu võeti. Festivali kunstiline juht Giona A. Nazzaro nimetas ajakirja Screen International usutluses Rainer Sarnetit üheks filmitööstuse paremini hoitud saladuseks. Veebiväljaandes Screen Anarchy ilmunud arvustuses kirjutatakse, et "Nähtamatus võitluses" käsitleb Sarnet "mässu ja individuaalse vastuhaku nooruslikku vaimu, mida totalitaarsed režiimid püüavad maha suruda, võimaldades lavastajal kritiseerida üheaegselt nii vaimseid dogmasid kui poliitilisi piiranguid."

Septembri lõpus toimub "Nähtamatu võitluse" USA esilinastus Austinis filmifestivalil Fantastic Fest. Film on valitud ka Helsingis toimuva festivali "Armastus ja anarhia" programmi ja jõuab Soome kinopubliku ette 16. septembril.

Kung fu komöödia "Nähtamatu võitlus" tegevus toimub 1970ndate Nõukogude Liidus. Filmi peategelane on noor huligaan Rafael, kes satub Hiina piiril aega teenides kung fu ässade rünnaku alla. Tema armee saab küll haledalt kolki, kuid vastaste superstiilne võitluskunst vaimustab noort mässajat. Koju naastes leiab Rafael tee kloostrisse, kus kohtub õigeusu munkadega, kes hiinlastest veelgi vingemat võitlust peavad. Munkade võitlus on aga nähtamatu - võidab see, kes on alandlikum. Algab huligaani koomiline teekond kõikvõimsa alandlikkuseni, mis on täis kiusatusi, usku, armastust ja rõõmu.

"Nähtamatu võitluse" peategelast kehastab Ursel Tilk. Teistes rollides astuvad üles Ester Kuntu, Kaarel Pogga, Indrek Sammul, Rain Simmul, Maria Avdjuško, Tiina Tauraite, Mari Abel, Rein Oja, Taimo Kõrvemaa jt.

Filmi loovmeeskonda kuuluvad režissöör ja stsenarist Rainer Sarnet, operaator Mart Taniel, kunstnikud Jaagup Roomet, Mārtiņš Straupe (Läti) ja Evelyna Darzenta (Kreeka), kostüümikunstnikud Jaanus Vahtra ja Berta Vilispone (Läti), grimmikunstnik Anu Konze, monteerija Jussi Rautaniemi (Soome), helilooja Koshiro Hino (Jaapan), helirežissöör Janne Laine (Soome) jpt. Eriefektid on loodud Kreeka firmas Yafka.

2,7 miljoni euro suuruse eelarvega "Nähtamatu võitlus" on üles võetud Eestis, Kreekas ja Lätis. Tootjad on Homeless Bob Production (Eesti), White Picture (Läti), Helsinki-filmi (Soome) ja Neda Film (Kreeka).

Filmi on rahastanud Eesti Filmi Instituut, Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Eurimages, Loov Euroopa Media, usaldusfond Tallifornia ning kaastootmisriikide kohalikud fondid. Filmi rahvusvaheline müügiagent on LevelK (Taani).

Eesti publikuni jõuab "Nähtamatu võitlus" 8. detsembril 2023.