Ursel Tilk: Rainer Sarneti maailm andis meile võimaluse luua oma kung fu

Külma vastuvõttu kaua kartma ei pidanud, sest juba filmi algushetkest oli publikus kuulda naerupahvakaid. Ester Kuntu peab välismaa publiku tagasisidet ausamaks kui Eestis. "Kui keegi peab vaevaks tulla midagi ütlema, siis see on tõesti eriline, see ei ole sõpruse pealt või viisakusest öeldud asi."

"Raineri maailm andis meile võimaluse luua oma kung fu," rääkis Ursel Tilk ja selgitas, kuidas koreograafide ja erinevate võitlussteenide juhendajatega sai filmi jaoks loodud omad stiilid ja võitlused. Kaskadööri roll jäi täielikult Esteri ja Urseli enda kanda. "Sai palju köie otsas riputud ja harjutatud päevi ja päevi erinevaid kombinatsioone," meenutas Tilk.

Filmi tegevus leiab aset 1973. aasta Nõukogude Liidus õigeusu kloostris. Lugu räägib automehaanikust Rafael (Ursel Tilk), kellel on tugev usk, et jumalal on temaga omad plaanid. Mehe suurim soov on saada kung fu black metal ässaks. Kuigi tegu on komöödiažanriga, rõhutab Kuntu, et film on sügav ja esimese hooga kõiki kihte ei haara.

Filmi inspiratsioon oli raamat "Mitte siit ilmast", mis räägib Petseri kloostri munkade ja preestrite elust. Režissööri käivitas see, kui sõber, kellele ta oli raamatu lugemiseks viinud, soovitas tal sellest filmi teha. Raamatus on palju huumorit ning tavaline ettekujutus, et klooster on tõsine ja äärmiselt kammitsetud ei pea paika. "Mungad ja preestrid on väga hea absurditajuga," kinnitas Tilk.

Esimene võttepäev oli eriline, sest toimus suur tantsupidu, mis algas suure koreograafilise etteastega. "Olin mängus totaalselt vaba," kirjeldas Kuntu esimest võttepäeva ja lisas, et et režissööri ja tema vahel oli selleks hetkeks tekkinud juba täielik usaldus. "Hea lavastaja on keegi, kellega tekib usaldus ja üksteise mõistmine," kinnitas ka Tilk.