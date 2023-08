Rainer Sarneti "Nähtamatu võitluse" rahvusvahelise müügiga hakkab tegelema Level K

Taani müügifirma Level K on ka varem tegelenud Eesti filmide rahvusvahelise müügiga. Nende all on olnud Ove Mustingu "Kalev", Eesti-Islandi koostööfilm "Mihkel" ja animatsioon "Sipsik". Level K fookuses ongi Skandinaavia ja Põhjamaade kino, näiteks on nad tegelenud ka Anders Thomas Jenseni "Mehed ja kanad" ning mullu Soome poolt parima võõrkeelse filmi Oscarile esitatud "Neiud, neiud, neiud" müügiga.

Esilinastuse eel ütles režissöör Rainer Sarnet Variety'le, et tema on alati köitnud 1970. aastate kino ning üritas seda stiili ka enda filmi tuua. "Minu lemmikud on Fassbinder, Pasolini, Tarkovsky, Buñuel," selgitas ta ja lisas, et kuigi mitmeid tema filme peetakse žanrikinoks, ei pea ta end žanrifilmide lavastajaks. "Antud juhul samamoodi, ma küll tutvusin põhjalikult kung fu filmidega, aga mul ei olnud hetkekski plaanis teha puhast kung fu filmi."

Filmi tegevus leiab aset 1973. aastal õigeusu kloostris, selle keskseks teemaks on taevase ja maise kooseksisteerimine. Loo peategelane on automehhaanik, kellest saab munk. 2,7 miljoni euro suuruse eelarvega film on üles võetud Eestis, Kreekas ja Lätis. Tootjad Homeless Bob Production, produtsendiks Katrin Kissa, White Picture, Helsinki Filmi ja Neda Film. Filmi peategelast kehastab Ursel Tilk. Teistes rollides astuvad üles Ester Kuntu, Kaarel Pogga, Indrek Sammul, Maria Avdjuško, Tiina Tauraite, Mari Abel, Rein Oja, Rain Simmul jt.

Eesti kinodesse jõuab film alates 7. detsembrist.