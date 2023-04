Eesti allkirjastas telesarjade koostöölepingu Euroopa kaastootmisfondiga Eurimages

"Audiovisuaalsektori mängureeglid on muutunud ning telesarjadel on järjest suurem osa selles, mida me vaatame. Sarjad on muutunud keerukamaks ja kvaliteetsemaks ning tootmine vastavalt kallimaks, mis paneb Euroopa oma väikeste killustunud turgudega ebavõrdsesse olukorda. Anname Eesti sarjade tegijatele võimaluse teostada oma ideid rahvusvahelises koostöös, et globaalsete suundadega kaasa minna ja ühtlasi enda loomingut täiesti uue publikuni viia," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Eurimages'i filmifondi panustab lisaks 37 Euroopa Nõukogu liikmesriigile ka Kanada. Sarjade toetusprogramm on Euroopas esmakordne, taotlusvoor avaneb selle aasta septembris. Sarjade kaastootmise pilootprogrammiga on Eurimages'i eesmärk suurendada audiovisuaalsete lugude jutustamise geograafilist ja temaatilist mitmekesisust, tugevdades rahvusvahelisi kaastootmistavasid.

Eurimages'i toel on 30 aasta jooksul toetatud üle 2000 audiovisuaalprojekti. Eesti filmidest on Eurimages viimati toetanud peagi esilinastuvaid mängufilme "Nähtamatu võitlus" (rež Rainer Sarnet) ja "Tume paradiis" (rež Triin Ruumet).