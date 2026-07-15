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Eesti osalusega Soome draamasari pälvis Euroopa Nõukogu telesarjade pilootprogrammist toetuse

Film
„Kuollut nainen puhuu“ („Surnud naine räägib“)
„Kuollut nainen puhuu“ („Surnud naine räägib“) Autor/allikas: Pressimaterjalid
Film

Euroopa Nõukogu telesarjade pilootprogrammi tänavuses taotlusvoorus oli üks seitsmest toetuse saajast Eesti-Soome draamasari "Kuollut nainen puhuu" ("Surnud naine räägib"), mille Eesti kaastootja on Cuba Films OÜ. Rahvusvaheline projekt pälvis 300 000 euro suuruse tootmistoetuse.

"Kuollut nainen puhuu" ("Surnud naine räägib") on draamasari, mille peatootja on Helsinki-filmi Oy ning see on ainus Eesti osalusega projekt, mis tänavuses voorus toetuse sai. Sari räägib 1980. aastate lõpus Soome väikelinna vapustanud topeltmõrvast, mille uurimine avatakse aastakümneid hiljem uuesti. Tõde otsides paljastuvad valed ja saladused, mis seavad ohtu ka uurijate endi elu.

"Meil on suur rõõm panustada sellesse rahvusvahelisse sarja Eesti postproduktsiooni, LED-stuudios filmitavate võtete ning Eesti tehnilise võttegrupi kaudu. Sellised koostööd näitavad, et Eesti filmitööstus on usaldusväärne partner ka kõige ambitsioonikamates Euroopa projektides," ütles Cuba Filmsi produtsent Ingrid Eloranta.

Eurimages'i telesarjade pilootprogramm otsustas tänavu toetada kokku seitset rahvusvahelist sarjaprojekti kogusummas 2,1 miljonit eurot. Valitud telesarjad esindavad eri Euroopa kultuure ja keeli ning käsitlevad ühiskondlikult olulisi teemasid, sealhulgas õiglust, mälu, identiteeti ja ajaloolisi muutusi.

Telesarjade pilootprogramm on Euroopa Nõukogu üleeuroopalise filmifondi Eurimages osa, mille eesmärk on toetada kõrgetasemeliste rahvusvaheliste sarjade tootmist, tugevdada sõltumatute tootjate omavahelist koostööd ning soodustada Euroopa lugude jõudmist rahvusvahelise publikuni. Programmi kaudu antav toetus on mõeldud rahvusvaheliste kaastootmiste hilise tootmisfaasi rahastuse tugevdamiseks.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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