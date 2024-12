Meelis Lao elulooraamatu põhjal valmivad Hollywoodi film ja doksari

Mängufilmi tootjaks on Ashland Hill Productions, kelle nime taga seisavad filmistuudiod nagu Columbia Pictures ja MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), kelle filmide sekka kuuluvad "Men in Black", "Spider-Man", "Rocky" ning Bondi-filmide seeria.

Ashland Hilli tegevpartner Simon Williams nimetab Meelis Lao lugu unikaalseks ja suureks võimaluseks tuua maailmale värske ja põnev vaatenurk: "See on võimas, geopoliitiliselt põnev ja üllatav lugu, millel on kõik eeldused saada ülemaailmseks kassahitiks." Tema sõnul pakub üheksakümnendate ajastu ja uue geograafilise asukoha temaatika värsket alternatiivi tavapärastele Itaalia maffialugudele, mida Hollywoodis on juba korduvalt ekraniseeritud. Mängufilmi stsenaarium on hetkel arendamisel stsenaristi Taryn Hillini juhtimisel.

Mängufilmi ja dokumentaalseriaali Eesti-poolseks produktsioonipartneriks on Cuba Films, kelle eesmärgiks on jätta märkimisväärne osa tootmisest Eestisse. "See projekt on Eesti filmitööstuse arengu, tuntuse ja tunnustuse jaoks oluline samm edasi. Meie eesmärk on tuua rahvusvaheline filmitootmine Eestisse, kaasates kohalikku filmitööstust, loomeinimesi ja ressursse" ütles Ingrid Eloranta, projekti Eesti-poolne produtsent ja Cuba Filmsi juht.

Nii mängufilm kui ka dokumentaalseriaal peaks plaanide järgi jõudma laiema publikuni 2026. aastal, pakkudes vaatajatele põhjalikku ja mitmekülgset ülevaadet Meelis Lao eluloost.