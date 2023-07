Rainer Sarneti mängufilm "Nähtamatu võitlus" esilinastub Locarno filmifestivalil

Locarno festival on Cannes'i, Berliini ja Veneetsia festivalide järel tähtsuselt üks olulisemaid A-klassi filmifestivale Euroopas.

"Olen "Nähtamatu võitluse" üle väga uhke ja mul on hea meel, et saame seda juba üsna pea laiemale publikule näidata," sõnas filmi produtsent Katrin Kissa."Locarno kutse juures on eriti oluline hea ajastus – filmi valmimine on lõppjärgus ja seega jõuab ahjusoojana ka inimeste ette.

Kissa märkis, et autorikino elujõud sõltub sageli maailma esilinastuse kohast ja ajast ning seetõttu tuleb mõnikord seda õiget avangut pikalt oodata.

"Locarno kutse annab filmile hea rahvusvahelise nähtavuse ja vabaduse lubada film liikuma ka teistele festivalidele, mis juba mõnda aega seda võimalust on oodanud," sõnas ta. "Samuti on hea meel, et see võimaldab meil "Nähtamatu võitluse" kodupubliku ette tuua kiiremini kui esialgu julgesime loota."

Võistlusprogrammis esilinastuvad filmid jõuavad 8000-pealise publiku ette Locarnos Piazza Grandel, kuhu on paigaldatud üks maailma suurimaid vabaõhuekraane.

"Nähtamatu võitlus" on valminud Eesti-Kreeka-Läti-Soome ühistööna. See on kung-fu-komöödia, mille tegevus toimub 1970. aastatel Nõukogude Liidus asuvas õigeusu kloostris.

Filmi peategelane on automehaanikust huligaan Rafael, kes sõjaväes olles satub NSVL ja Hiina piiril kung-fu sõdalaste rünnaku alla. See on Rafaeli jaoks kui ilmutus – lendavad pikkade juustega hipihiinlased, musta riietatud kung-fu ässad, kelle transistorist kõlab Black Sabbath. Kõik see, mis on Nõukogude Liidus keelatud.

Tagasi kodus, tahab Rafael saada sama ägedaks kung-fu ässaks ja ta leiab selleks võimaluse kloostris, mis on tema jaoks samavõrra mässuline ja keelatud maailm Nõukogude Liidus, kus pikkade juustega, musta riietatud mungad oma võitlust peavad. Munga võitlus on aga nähtamatu, võidab see, kes on alandlikum.

Sarneti sõnul võivad koos eksisteerida pealtnäha vastandlikud asjad. Nali ja pühadus. Black Sabbath ja mungalaul. Popkultuur ja religioosne kunst, liberaalsus ja konservatiivsus, mäss ja alandlikkus.

""Nähtamatus võitluses" proovisime lapsemeelse lihtsameelsusega ühendada rock'n'roll'i ja pühaduse õigeusu jurodivõi vaimust kantud tobetõsiseks ülistuslauluks – kõiges võib peituda pühadus," sõnas Sarnet.

Filmi loovmeeskonda kuuluvad stsenarist-režissöör Rainer Sarnet, operaator Mart Taniel, kunstnikud Jaagup Roomet, Mārtiņš Straupe (Läti) ja Evelyna Darzenta (Kreeka), kostüümikunstnikud Jaanus Vahtra ja Berta Vilispone (Läti), grimmikunstnik Anu Konze, monteerija Jussi Rautaniemi (Soome), helirežissöör Janne Laine (Soome) jpt. Filmi eriefektid luuakse Kreeka firmas Yafka.

2,7 miljoni euro suuruse eelarvega film on üles võetud Eestis, Kreekas ja Lätis. Tootjad on Homeless Bob Production (Eesti), White Picture (Läti), Helsinki Filmi (Soome) ja Neda Film (Kreeka). Filmi produtsent on Katrin Kissa.

Filmi peategelast kehastab Ursel Tilk. Teistes rollides astuvad üles Ester Kuntu, Kaarel Pogga, Indrek Sammul, Maria Avdjuško, Tiina Tauraite, Mari Abel, Rein Oja, Rain Simmul jt.

Eesti ekraanidele jõuab film 7. detsembril.