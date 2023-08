Rainer Sarneti "Nähtamatu võitlus" tekitab huvi ka piiri taga

Rainer Sarneti uue mängufilmi "Nähtamatu võitlus" maailmaesilinastus toimus reedel Šveitsis Locarno filmifestivali põhivõistlusprogrammis. Linateos on saanud välismeedias juba mitmeid kajastusi.

Mariana Hristova kirjutab Cineuropa veergudel, et Sarnet toob uues, ülinaljakas filmis kokku plahvatusohtliku segu kung fu'st, heavy metal'ist ja ortodokssest kristlusest, taamal paistmas vihjed Nõukogude Eesti reaalsusest.

Absurdimaiguline linateos on tema sõnul kavalalt žongleerinud žanrite ja koomiliste efektidega, mis ühelt poolt paneb arutlema, mis on selle kõige mõte ning teisalt manitseb mitte kõike nii tõsiselt võtma ning lihtsalt nautima kelmikat lugu ekraanil.

Kogu filmi tegevust ilmestavad grimassid, tants ja kihutamine Nõukogude autodega, samal ajal, kui taustamuusika lainetab religioossetest viisidest Black Sabbathi ja Eesti rokini.

Varietyle antud intervjuus rääkis Rainer Sarnet, et nii kung fu kui ka religioon olid sovetiajal keelatud ning muutusid seetõttu noorpõlves tema jaoks eriti ligitõmbavaks. Režissöör tunnistas, et tema jaoks on atraktiivne 1970. aastate kinokunst ning talle meeldib mängida lapsiku huumoriga.

Nähtamatu võitlus" on valminud Eesti-Kreeka-Läti-Soome ühistööna. See on kung fu-komöödia, mille tegevus toimub 1970. aastatel Nõukogude Liidus asuvas õigeusu kloostris.

Filmi peategelane on automehaanikust huligaan Rafael, kes sõjaväes olles satub NSVL ja Hiina piiril kung fu sõdalaste rünnaku alla.

Filmi peategelast kehastab Ursel Tilk. Teistes rollides astuvad üles Ester Kuntu, Kaarel Pogga, Indrek Sammul, Maria Avdjuško, Tiina Tauraite, Mari Abel, Rein Oja, Rain Simmul jt.

Eesti ekraanidele jõuab film 7. detsembril.