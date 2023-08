Galerii: Rainer Sarneti "Nähtamatu võitlus" esilinastus Locarno filmifestivalil

"Nähtamatu võitlus" linastus ligi 1600-pealise publiku ette Locarnos Palexpo Fevis. Publik võttis filmi soojalt vastu ning esilinastusele järgnes pikk apluas.

"Nähtamatu võitlus" on valminud Eesti-Kreeka-Läti-Soome ühistööna. See on kung-fu-komöödia, mille tegevus toimub 1970ndatel Nõukogude Liidus asuvas õigeusu kloostris. Tegemist on Sarneti järgmise mängufilmiga pärast 2017. aastal valminud "Novembrit".

Filmi loovmeeskonda kuuluvad stsenarist-režissöör Rainer Sarnet, operaator Mart Taniel, kunstnikud Jaagup Roomet, Mārtiņš Straupe (Läti) ja Evelyna Darzenta (Kreeka), kostüümikunstnikud Jaanus Vahtra ja Berta Vilispone (Läti), grimmikunstnik Anu Konze, monteerija Jussi Rautaniemi (Soome), helirežissöör Janne Laine (Soome) jpt. Filmi eriefektid luuakse Kreeka firmas Yafka.

2,7 miljoni euro suuruse eelarvega film on üles võetud Eestis, Kreekas ja Lätis. Tootjad Homeless Bob Production, produtsendiks Katrin Kissa, White Picture, Helsinki Filmi ja Neda Film. Filmi peategelast kehastab Ursel Tilk. Teistes rollides astuvad üles Ester Kuntu, Kaarel Pogga, Indrek Sammul, Maria Avdjuško, Tiina Tauraite, Mari Abel, Rein Oja, Rain Simmul jt.

Eesti kinodesse jõuab film alates 7. detsembrist.