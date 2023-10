Cottbusi filmifestivali programmi jõudis neli Eesti filmi

Võistlusprogrammi, kus osaleb 12 filmi, on Eesti filmidest valitud Rainer Sarneti "Nähtamatu võitlus" – kung fu komöödia, mille tegevus toimub 1970. aastatel Nõukogude Liidus asuvas õigeusu kloostris. Film reisib edukalt mööda maailma ja on kõigest mõne kuu jooksul linastunud juba üheteistkümnel rahvusvahelisel filmifestivalil kümnes eri riigis.

Cottbusi filmifestivali võistlusprogrammi võitjatele on määratud rahalised auhinnad. Peaauhind on 25 000 eurot, mille pälvib programmi parim film. Eriauhind, 7500 eurot, antakse parimale režissöörile ning 5000-eurone auhind antakse ka silmapaistva näitlejatöö eest.

Lühifilmide võistlusprogrammis linastub "Lapsemäng" (režissöör Silver Õun), mis räägib loo sellest, kuidas isad jätavad kuueaastased pojad üksinda välja puid lõhkuma. Juhtub õnnetus, mida ükski lapsevanem näha ei taha. Poisi sõrm on kadunud. Jääb küsimus kelle süü see siis ikkagi on.

"Lapsemäng" on valminud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis ning kaasa teevad näitlejad Ott Kartau, Maiken Pius, Kalju Karl Kivi, Saara Pius, Karli Peever ja Joonas Mikk. Lühifilmide võistlusprogrammi peaauhind on 2500 eurot ning välja antakse ka 1500-eurone eriauhind parimale režissöörile.

"Hits" alaprogramm koondab enda alla eri riikide edulood – filmid, mis on kodupubliku poolt armastatud ning kajastavad regiooni mentaliteeti, poliitilist kultuuri ja ajalugu. Programmis linastub seitse filmi ning selles valikus esindab Eestit Ove Mustingu mängufilm "Kalev".

Programmi "Spectrum" on valitud Rain Rannu AI-põnevik "Lapsmasin", mis räägib nurja läinud tehisintellektist ning on mõeldud vaatamiseks nii noortele kui täiskasvanutele.

Festivali raames toimub ka filmide kaastootmisturg Connecting Cottbus, kuhu on samuti valitud Eesti projekt – German Golubi mängufilm "Teie teenistuses". Filmi tootja on Stellar Film ning produtsendid on Evelin Penttilä ja Johanna Maria Paulson. Film räägib noorest emast, kes on Ida prefektuuri patrullpolitseinik ning peab otsustama, keda päästa – oma pere, karjääri või iseennast. Stsenaariumi on kirjutanud Livia Ulman ja Andris Feldmanis.

Filmifestivali programmi valitud Eesti filmide puhul on tegemist Saksamaa esilinastusega ning seetõttu on festival kutsunud kohale ka filmitegijad, kes publikule oma filme esitleda saavad.