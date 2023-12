Anna Hints lubas Euroopa kinopubliku auhinna võidu puhul tänutäheks laulda

Viimastel kuudel on Eesti dokumentalist Anna Hints tutvustanud üle maailma oma filmi "Savvusanna sõsarad". Sel laupäeval Berliinis jagatavatel Euroopa filmiauhindadel on ta üks nominentidest. Võidu korral lubab Hints tänutäheks laulda.

LUX publikuauhinna üks viiest nominendist režissöör Anna Hints käis sel nädalal filmi "Savvusanna sõsarad" Brüsselis tutvustamas. Pole võimatu, et aitüma laul kõlab laupäeval ka Berliinis, kus jagatakse kätte Euroopa filmiauhinnad.

"Ma olen nüüd üle ilma käinud ja seda aitüma laulu laulnud ning ei jää sellest ilma ka Berliin, kui see tõesti peaks juhtuma," ütles filmi "Savvusanna sõsarad" režissöör Anna Hints. "Minu jaoks on võit olla juba nomineeritud. See on nii suur asi, et Savvusanna film on ühena viiest valitud parima Euroopa dokumentaalfilmi hulka."

Viimasel kaheksal nädalal on Hints filmi tutvustanud 15 riigis, neist kahel korral üle ookeani. Eelmisel nädalal nimetas ajaleht New York Times Savvusanna aasta parimate filmide nimekirja ning järgmisel nädalal selgub ka USA filmiakadeemia auhindadele ehk Oscaritele kandideerijate esialgne nimekiri. Hintsi sõnul puudutab tema teos inimesi Neerutist New Yorgini, sest pakub turvalist ruumi, kus neid kuulatakse. Peadpööritavale edule ta filmi tehes ei mõelnud.

"Peab olema, nagu minu õpetaja Jüri Sillart ütles, juhuse jumalanna puudust," lisas Hints.

"Ma ei osanud midagi mõelda, aga oli palju selle filmi tegemise protsessi juures neid, kes üldse ei uskunud, et see film võiks Eestist kaugemale jõuda, kui ma alustasin filmi tegemise teekonda. Seda ma küll teadsin ja alati uskusin, et see Võromaa vägi ja Setomaa särts, kui meil Eestis on midagi erilist, siis need on kindlasti midagi erilist."

Filmi fännidel on võimalik LUX publikuauhinna hääletust toetada Europarlamendi veebilehel.