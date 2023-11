"Savvusanna sõsarate" linastus müüdi New Yorgis välja

USA-s toimub kuues Balti filmifestival, mille kavas on seekord 13 filmi. Üks suuremaid tõmbenumbreid on Anna Hintsi dokumentaal "Savvusanna sõsarad", millel on parasjagu käimas ka Oscari-kampaania.

Keset New Yorgi tänavat võib huvitaval kombel tunda sauna ja vihtade lõhna. Saunast leiab režissöör Anna Hintsi ja filmi "Savvusanna sõsarad" tegijad, kes tänavad ratastel sauna kütjat lauluga, mis võib olla tuttav filmi lõputiitritest.

"Tahtsime seda päeva alustada saunaga, et saaks väe sisse. Õudselt lahe on," ütles filmi produtsent Marianne Ostrat.

"Savvusanna sõsarate" naiskond on New Yorgis mitmel põhjusel: linastused, kriitikute auhinnagala, Oscari-kampaania ja loomulikult New Yorgi Balti filmifestival.

"Meie filmi tegelikult armastatakse Ameerikas, aga eks see kõik on vaja siin veel suuremaks mängida ja puhuda, aga protsess on väga tore. Igal aastal me seda tegema ei hakka, nii et praegu naudime täiega," ütles Ostrat.

"Inimesed, publik üle ilma suhestuvad sellega, et see on neile täiesti harukordne kogemus olla kinosaalis ja tunda nagu nad oleksid suitsusaunas. Ongi võimalik olla niimoodi alasti. Mitte lihtsalt keha mõttes alasti, aga ka hingeliselt alasti," rääkis režissöör Anna Hints.

Filmitegijad rõhutavad, et eestlaste kogukond välismaal on nende esimene publik, mis annab usku ka filmilevitajatele. Balti filmifestivali linastus müüdi näiteks täielikult välja.

"Seda pole enne veel juhtunud, et ükski filmidest on välja müüdud. Tohutult keeruline on üldse New Yorgis pildile saada," ütles New Yorgi Balti filmifestivali korraldaja Jaanika Peerna ja tunnustas tiimiliikmeid, et festival üldse pärast koorona aega elus on.

New Yorgi Balti filmifestival toimub kuuendat korda ja seekord tuuakse vaatajateni kolmteist filmi. Näost-näkku linastused Skandinaavia majas on nüüd küll juba läbi, kuid Ühendriikides saab filme internetis vaadata kuni selle nädala lõpuni.