Galerii: New Yorgis avati Balti Filmifestival

Kolmapäeval avati New Yorgis Skandinaavia majas kuues New Yorgi Balti Filmifestival.

Festivali programmis on Eesti filmidest "Machina Faust" (Kaupo Kruusiauk, 2023), "Apteeker Melhior: timuka tütar" (Elmo Nüganen, 2022) ja Eesti tänavune Oscari-lootus "Savvusanna Sõsarad" (Anna Hints, 2023).

Festivali Ukraina kultuurile pühendatud eriüritusel linastub ka Heilika Pikkovi selle aasta film "Mille sina võtaksid?".

Festival kestab füüsiliselt kuni 12. novembrini ja virtuaalsed linastused on nähtavad kuni 19.novembrini üle terve Ühendriikide.

New Yorgi Balti Filmifestivali korraldab Skandinaavia maja koostöös Leedu ja Eesti kultuuriesindajatega New Yorgis ja festivali asutaja on Läti Ühendriikide aukonsul Daris Delins.