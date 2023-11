"Savvusanna sõsarad" pälvis neli USA dokfilmide auhinna nominatsiooni

Cinema Eye Honors tõstab esile kogu loomingulise tiimi tööd režii, montaaži, produtseerimise, operaatoritöö, originaalmuusika ja graafilise disaini/animatsiooni kategooriates. Nominendid selguvad maailma olulisimate dokfilmifestivalide programmikoostajate hääletuse tulemusena ning võitjad Cinema Eye organisatsiooni 800 filmieksperdist liikme hääletuse tulemusena. Auhinnatseremoonia toimub 12. jaanuaril New Yorgis.

"Tahaksin südamest tänada kõiki, kes publikuauhinna kategoorias "Savvusanna sõsarate" poolt hääletasid! See, et me oleme üldse nomineeritud on väga suur tunnustus, aga et suisa neljas kategoorias – see näitab, et film on avaldanud sügavat muljet ka Ameerikas. Enamik teisi filme on Ameerika produktsioonid," märkis režissöör Anna Hints.

Väljapaistva operaatoritöö nominatsiooni pälvinud Ants Tammiku sõnul on see suurepärane tunnustus. "Viibisin äsja operaatorite olulisimal Camerimage festivalil Poolas, kus ma veendusin, et lihtsalt kenast ja filmilikust pildist enam ei piisa, sest tehniline tase on kõigil ülikõrge. Seetõttu on tähelepanu ja tunnustuse saamiseks vaja midagi enamat ning "Savvusanna sõsarates" on just see "midagi enamat", mis suudab publiku panna pisaraid valama ja emotsioone jagama," rääkis ta.

Produtsent Marianne Ostrat on nominatsioonide üle üliõnnelik. "Mu süda hõiskab, et helikujunduse kategoorias tunnustatakse ka meie Islandi kolleege Huldar Freyr Arnarsoni ja Edvard Egilssoni – ärme unusta, et "Savvusanna sõsarad" on valminud rahvusvahelises koostöös Islandi ja Prantsusmaaga. Cinema Eye on iseseisvana oluline auhind ning samas on see suunanäitajaks Oscari-rallil. Nelja Cinema Eye nominatsiooni pälvimisega tegi "Savvusanna sõsarad" sel teekonnal suure läbimurde, sest vaid neli dokumentaalfilmil pälvis rohkem nominatsioone kui "Savvusanna sõsarad," rääkis Ostrat.

"Savvusanna sõsarad" on hetkeseisuga võitnud üheksa auhinda, millest värskeim on Viini rahvusvahelisel filmifestivalil Viennale saadud FIPRESCI auhind. Film on pälvinud neli žürii äramärkimist, on Euroopa Filmiauhinna ja LUX Euroopa kinopubliku auhinna nominent ja nüüd värskelt ka Cinema Eye Honors nominent neljas kategoorias.

Dokumentaalfilm "Savvusanna sõsarad" on Eesti kandidaatfilm parima rahvusvahelise filmi kategoorias eesootavatel Oscaritel ning tugev pretendent parima dokfilmi kategoorias. Filmi leviõigused on müüdud enam kui 32 territooriumile USA-st Uus-Meremaani ja Kanadast Lõuna-Koreani.