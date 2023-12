The New York Times valis "Savvusanna sõsarad" aasta parimate filmide hulka

Väljaanne The New York Times valis Anna Hintsi dokumentaalfilmi "Savvusanna sõsarad" 2023. aasta parimate filmide hulka.

Alissa Wilkinsoni tabelis seitsmendale kohale platseerunud "Savvusanna sõsarad" on kriitiku sõnul kõige tugevam sel aastal esilinastunud naiste teekonnast rääkiv film.

"Mitmed head ja palju tähelepanu saanud filmid, nagu "Barbie" ja "Poor Things", jutustavad naiste teekonnast maailmas, mis on endiselt patriarhaadi poole kaldu, kuid Eesti dokumentaalfilm "Savvusanna sõsarad" on see, mis on mulle kõige enam meelde jäänud," märkis ta. "Visuaalselt lööv ja ebatavaliselt avameelne, see tabab ehtsust, mida vähesed ilukirjanduslikud filmid suudavad täielikult edasi anda."

"Savvusanna sõsarate" ette paigutas Wilkinson Martin Scorsese "Killers of the Flower Mooni", Celine Songi "Past Livesi", Jonathan Glazeri "The Zone of Interesti", Tina Satteri "Reality", Luke Lorentzeni "A Still Small Voice'i" ja Christopher Nolani "Oppenheimeri". Hintsi dokumentaali taha jäävad Hlynur Palmasoni "Godland", Maite Alberdi "The Eternal Memory" ja Frederick Wisemani "Menus-Plaisirs — Les Troisgros".