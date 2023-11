"Savvusanna sõsarad" pälvis Euroopa filmiauhindadel dokfilmi nominatsiooni

"Savvusanna sõsarate" kõrval on Euroopa parima dokfilmi auhinnale nomineeritud ka Tartuffi raames Eesti vaatajate ette jõudnud Lea Globi dokfilm "Apolonia, Apolonia", Kaouther Ben Hania "Neli tütart", tänavu PÖFF-il linastuv Hanna Badziaka ja Alexander Mihalkovich "Isamaa" ja sel aastal Berliini filmifestivali Kuldkaru pälvinud "Adamantil", mis jõuab novembris ka Eesti kinodesse.

Produtsent Marianne Ostrat rõõmustas, et esimest korda on Eesti dokfilm pälvinud EFA nominatsiooni. "On vägev näha, et "Savvusanna sõsaratest" on kujunenud üks aasta hinnatumaid filme. Parajasti jõuab film ka enamiku Euroopa riikide kinolevisse ja selline suure kaaluga nominatsioon aitab loodetavasti ka publikut kinno tuua. Lisaks auhindadele on iga filmi suurim eesmärk jõuda võimalikult paljude inimesteni."

Nominendid valis välja Euroopa filmiakadeemia, kuhu kuulub 4600 liiget üle Euroopa. Akadeemia valib nominentide hulgast välja ka võitjad.

Euroopa Filmiakadeemia on 1988. aastal asutatud Euroopa filmitegijate ühendus, mis annab välja Euroopa Filmiauhindu 24 kategoorias. Tegemist on Euroopa filmidele antava kõrgeima tunnustusega.

"Savvusanna sõsarad" on hetkeseisuga võitnud üheksa auhinda, millest värskeim on Viini rahvusvahelisel filmifestivalil Viennale saadud FIPRESCI auhind. Film on pälvinud neli žürii äramärkimist ning on LUX Euroopa kinopubliku auhinna nominent. Dokumentaalfilm "Savvusanna sõsarad" on Eesti kandidaatfilm parima rahvusvahelise filmi kategoorias eesootavatel Oscaritel ning pretendeerib ka parima dokfilmi kategoorias.