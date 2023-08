"Savvusanna sõsarad" jõudis Euroopa filmiauhindade dokfilmide eelvalikusse

Euroopa filmiakadeemia 4600 liiget asuvad nüüd hääletama eelvalikusse jõudnud filme, viis nominenti selguvad 7. novembril ja Euroopa filmiauhindade tseremoonia, kus kuulutatakse välja võitja, toimub 9. detsembril Berliinis.

Produtsent Marianne Ostrat rõõmustas filmi fantastilise käekäigu üle. "Euroopa filmiauhindade eelvalikusse pääsemine on "Savvusanna sõsarate" järgmine kordaminek eesseisval auhinnahooajal ja olen selle üle südamest õnnelik," sõnas ta ja lisas, et "Savvusanna sõsarad" jõuab oktoobris-novembris kinodesse 16 Euroopa riigis. "Kuulmine Euroopa filmiauhindade eelvalikusse annab filmi rahvusvahelisele kinolevile vaid hoogu juurde."

Eelnimekirja valiti:

"Apolonia, Apolonia" (Taani, Poola)

Režissöör: Lea Glob

"Between Revolutions" (Rumeenia, Horvaatia)

Režissöör: Vlad Petri

"Four Daughters" (Prantsusmaa, Tuneesia, Saksamaa, Saudi Araabia)

Režissöör: Kaouther Ben Hania

"In The Rearview" (Poola, Prantsusmaa, Ukraina)

Režissöör: Maciek Hamela

"Light Falls Vertical" (Hispaania, Saksamaa, Itaalia, Holland)

Režissöör: Efthymia Zymvragaki

"Motherland" (Rootsi, Ukraina, Norra)

Režissöörid: Hanna Badziaka, Alexander Mihalkovich

"On The Adamant" (Prantsusmaa, Jaapan)

Režissöör: Nicolas Philibert

"Orlando, My Political Biography" (Prantsusmaa)

Režissöör: Paul B. Preciado

"Our Body" (Prantsusmaa)

Režissöör: Claire Simon

"Paradise" (Prantsusmaa, Šveits)

Režissöör: Alexander Abaturov

"Savvusanna sõsarad" (Eesti, Prantsusmaa, Island)

Režissöör: Anna Hints

"The Hearing" (Šveits)

Režissöör: Lisa Gerig

"We Will Not Fade Away" (Ukraina, Prantsusmaa, Poola)

Režissöör: Alisa Kovalenko

"Who I Am Not" (Rumeenia, Kanada, Saksamaa)

Režissöör: Tunde Skovran

Euroopa Filmiakadeemia on 1988. aastal asutatud Euroopa filmitegijate ühendus, mis annab välja Euroopa filmiauhindu 24 kategoorias.

"Savvusanna sõsarad" jõudis Eesti kinodesse märtsis ja on senise 23 levinädalaga kogunud 27 382 vaatajat. "Savvusanna sõsarad" on Eesti kandidaatfilm parima rahvusvahelise filmi kategoorias eesootavatel Oscaritel ning pretendeerib ka parima dokfilmi kategoorias. Filmi leviõigused on müüdud enam kui 30 territooriumile USA-st Uus-Meremaani ja Kanadast Lõuna-Koreani.