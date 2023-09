"Savvusanna sõsarad" valiti Lux filmiauhinna nominentide hulka

Lux European Audience Award ehk Lux kinopubliku auhind on Euroopa Parlamendi ja Euroopa Filmiakadeemia poolt algatatud tunnustus andekatele filmitegijatele. Lux kinopubliku auhinnale nomineeritud filmid subtitreeritakse 24 Euroopa Liidu ametlikku keelde.

"Savvusanna sõsarad" alustab oktoobris-novembris kinolevi 16 Euroopa Liidu riigis, kuid saadud nominatsioon aitab filmi nähtavusele Euroopa Liidus veelgi kaasa. Kõigis 27 Euroopa Liidu liikmesriigis korraldatakse nomineeritud filmide näitamiseks tasuta kinoseansse ning hindamisperioodil kogutakse filmidele hinnanguid nii filmipublikult kui ka Euroopa Parlamendi liikmetelt. Võitja selgub järgmise aasta suvel.

Režissöör Anna Hints on nominatsiooni pälvimisest rabatud. "Leida enda nimi filmimaailma elava legendi Aki Kaurismäki nime kõrvalt mõjub unenäoliselt. Kaurismäki filmid on mind väga puudutanud ning olla ühes temaga nomineeritud, teeb pai sellele osale minust, kes endas pidevalt kahtleb ning ennast teistest halvemaks peab. See on mulle teraapiline kogemus. Loodan, et see tervendus, mida "Savvusanna sõsarad" on üle ilma paljudeni toonud, jõuab tänu Lux auhinna niminatsioonile suurel ekraanil veelgi laiema publikuni. Rõõmustan selle üle väga!"

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on viimastel aastatel Lux kinopubliku auhinnale nomineeritud Euroopa filmidest jõudnud igal aastal mõni hiljem Oscari nominatsioonini.

"Näiteks 2022. aasta viie nominendi seast olid Oscaritele nomineeritud Ruben Östlundi "Kurbuse kolmnurk" ja Lukas Dhonti "Lähestikku", 2020. aastal, kui nominente oli veel kolm, pälvisid Oscari nominatsiooni kõik kolm filmi, sealhulgas Rumeenia režissööri Alexander Nanau dokumentaalfilm "Kollektiiv". Lux publikuauhinna nominatsioon on oluline kvaliteedimärk ja tunnustus ning annab meile Oscari-teekonnaks lootust juurde. Kuid selle suurim väärtus on siiski see, et film jõuab Euroopas veelgi rohkemate inimesteni."

Lux kinopubliku auhinnale on "Savvusanna sõsarate" kõrval nomineeritud veel mängufilmidest Aki Kaurismäki "Fallen Leaves", Estibaliz Urresola Solagureni "20.000 Species of Bees" ja Ilker Çataki "Teacher's Lounge" ning Nicolas Philberti dokumentaalfilm "On the Adamant".

Filmi "Savvusanna sõsarad" režissöör ja stsenarist on Anna Hints. Produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film, Eesti), kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Kepler22 Productions, Prantsusmaa), Hlín Jóhannesdóttir (Ursus Parvus, Island) ja Eero Talvistu (Eesti). Filmi operaator on Ants Tammik, monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints. Heli salvestasid Tanel Kadalipp ja Patrick McGinley. Helirežissöör on Huldar Freyr Arnarson (Island) ning heliloojad Edvard Egilsson (Island) ja ansambel Eeter (Anna Hints, Marja-Liisa Plats, Ann Reimann).

"Savvusanna sõsarad" on Oscaritel Eesti kandidaatfilm parima rahvusvahelise filmi kategoorias, samuti pretendeerib film parima dokfilmi kategoorias.