Anna Hints võitis Sundance'i filmifestivalil parima režissööri auhinna

Hints lausus auhinnale järgnenud intervjuus, et inimesed peaksid oma sisetunnet ja südant järgima. "Maailmas on palju väljakutseid, aga kui sa järgid oma intuitsiooni ja südant, siis see, mis sa teed, puudutab ka teisi inimesi," ütles ta.

The Directing Award: World Cinema Documentary goes to Anna Hints for SMOKE SAUNA SISTERHOOD. #Sundance pic.twitter.com/P12IpNTWxZ — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 27, 2023

"Savvusanna sõsarad" on dokumentaalfilm naistest, kes tulevad suitsusauna kokku, jagavad seal oma sügavamaid saladusi ning pesevad maha kehasse kogunenud häbi ja valu. Film tutvustab ka Lõuna-Eesti suitsusaunakombestikku ("savvusanna kombõ"), mis on kantud UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.

Režissöör ja stsenarist on Anna Hints. Produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film, Eesti), kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Kepler22 Productions, Prantsusmaa), Hlín Jóhannesdóttir (Ursus Parvus Island) ja Eero Talvistu † (Eesti). Filmi operaator on Ants Tammik, monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints. Heli salvestasid Tanel Kadalipp ja Patrick McGinley. Helirežissöör on Huldar Freyr Arnarson (Island) ning heliloojad Edvard Egilsson (Island) ja ansambel EETER (Anna Hints, Marja-Liisa Plats, Ann Reimann).

Režissöör Anna Hintsi esimene täispikk dokumentaalfilm "Savvusanna sõsarad" esilinastus Sundance'i filmifestivali maailmakino dokumentaalfilmide võistlusprogrammis. See on esimene Eesti režissööri ja Eesti peatootmises valminud dokumentaalfilm, mis jõudis ühele maailma viiest olulisimast filmifestivalist.