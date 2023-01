Produtsent: "Savvusanna sõsaratel" on juba laual pakkumised kinoleviks mitmetes välisriikides

Režissöör Anna Hints pälvis reedel Sundance'i filmifestivali dokumentaalfilmide võistlusprogrammi auhinnatseremoonial parima režissööri auhinna. See on esimene kord, kui Eesti film Sundance'ilt nii suure auhinna koju toob.

Režissöör Anna Hints on suure tunnustuse üle sõnatu. "See on uskumatu tunne, kui paljud on tulnud meid filmi eest tänama, olnud puudutatud, nutnud, kallistanud, jaganud enda lugusid… Loodan väga, et Savvusanna sõsarad inspireerib looma kogukondi, kus olla haavatav, jagada kõiki oma hirme ja terveneda läbi toetava kogukonna toe. Ma olen nii tohutult, tohutult tänulik oma tiimile meeletu usalduse ja vankumatu usu eest minusse, meie filmi, visiooni…See auhind kuulub meile kõigile, kes me oleme siia filmi oma südame pannud!"

Produtsent Marianne Ostrat avaldas lootust, et äsjane auhind annab tõuke suuremale rahvusvahelisele levikule. "Sundance'i kaliibriga festivalide programmis auhinna võitnud filme tahavad vaadata kõik filmivaldkonna professionaalid ja äsja saadud parima režissööri auhind aitab veelgi enam "Savvusanna sõsarate" vastu huvi kasvatada. Juba praegu on laual pakkumised kinoleviks mitmetes välisriikides ja meid on kutsutud paljudele festivalidele üle maailma. Siit edasi saab ainult veel paremaks minna!"

Film linastus festivalil kokku viiel korral ning seansid algasid regivärsi laulmisega. Marianne Ostrati sõnul on publik filmi väga soojalt vastu võtnud. "Iga kord pärast linastust tulid inimesed publiku seast meiega rääkima. Avaldati oma mõtteid filmi teemal ja uuriti Eesti kohta. Oleme nädala jooksul filmigrupiga Eesti kultuuri rahvusvahelisele publikule tutvustanud nii, et Lõuna-Eesti turismiettevõtted pangu end valmis - kõik tahavad savvusanna maagiat omal nahal kogeda," lisas Ostrat.

"Savvusanna sõsarad" jõuab Eestis kinodesse 2023. aasta märtsis.