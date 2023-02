Ilmus Anna Hintsi "Savvusanna sõsarad" täispikk treiler

Režissöör Anna Hints usub rahvusvahelise publiku tagasiside põhjal, et "Savvusanna sõsarad" kõnetab ka Eesti kinokülastajaid.

"Olen seda filmi loonud mõeldes kino pimedale ruumile ning sellele, kuidas hämara suitsusauna kogemus tõlkida kinokeelde. See film annab võimaluse saada osaks savvusanna sõsaratest, kogeda suitsusauna intiimset ruumi, kuulda naiste lugusid ning tunda jagatud lugudes ära ka iseennast," rääkis ta.

"Me kõik vajame turvalist ruumi, kus olla kuuldud ning nähtud, kus saaksid terveneda nii kehad kui hinged. Olen väga liigutatud, kui paljusid see film puudutas Ameerikas ning loodan, et film inspireerib avama ka Eesti vaatajate südameid ja häälepaelu, sest tõeline tugevus on julgus olla haavatav," lisas Hints.

"Paljud kriitikud on öelnud, et see film avab naiseks olemise universaalsed küljed ja pea iga naine olenemata päritolumaast ja kultuurilisest taustast võib leida samastumist filmis oma lugusid jutustavate tegelastega. Arvustustes on esile toodud suurepärast loo jutustamise oskust, tundlikku montaaži, unikaalset muusikat, meisterlikku helikujundust ning erakordset operaatoritööd," märkis produtsent Marianne Ostrat.

"Savvusanna sõsarad" on dokumentaalfilm naistest, kes suitsusauna pimeduses kokku tulevad, oma sügavamaid saladusi jagavad ning kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad. Film tutvustab ka Vana-Võromaa suitsusauna kombestikku ("savvusanna kombõ"), mis on kantud UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Tegu on esimese Eesti dokumentaalfilmiga, mis esilinastus Sundance´i filmifestivali maailmakino dokumentaalfilmide võistlusprogrammis ning pälvis ka parima režissööri auhinna.

Filmi "Savvusanna sõsarad" režissöör ja stsenarist on Anna Hints. Produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film, Eesti), kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Kepler22 Productions, Prantsusmaa), Hlín Jóhannesdóttir (Ursus Parvus Island) ja Eero Talvistu † (Eesti). Filmi operaator on Ants Tammik, monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints. Heli salvestasid Tanel Kadalipp ja Patrick McGinley. Helirežissöör on Huldar Freyr Arnarson (Island) ning heliloojad Edvard Egilsson (Island) ja ansambel EETER (Anna Hints, Marja-Liisa Plats, Ann Reimann).

"Savvusanna sõsarad" jõuab Eestis kinodesse 24. märtsist ja filmi levitab Eestis ACME Film.