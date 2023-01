Kaspar Viilup: Eesti film pakub juba praegu igale vaatajale midagi

"Kui midagi selle esimese poolaasta valiku kohta öelda, siis seda, et see on väga mitmekesine," sõnas Viilup ning tõi välja, et peenema maitsega filmisõpradele võivad kinoekraanile jõudvatest filmidest rõõmu pakkuda nii Raimo Jõeranna "Gorikaturist" kui ka Anna Hintsi "Savvusanna sõsarad".

Samuti linastub sel poolaastal dokumentaalfilm Kristiina Ehinist ja lühianimatsioonide kassett "Kaka, kevad ja teised" (režissöörid Rene Vilbre, Meelis Arulepp, Heiki Ernits, Mikk Mägi, Oskar Lehemaa). Mängufilmidest jõuavad publiku ette Mart Kivastiku "Taevatrepp", Elmo Nüganeni "Apteeker Melchior. Timuka tütar" ja Ergo Kulla "Suvitajad".

"See näitab seda, et Eesti filmis on juba praegu kõikidele vaatajatele midagi – nii neile, kes tahavad keerulisemat, ja neile, kes tahavad lihtsamat. Ma arvan, et see on võib-olla kõige olulisem märksõna," sõnas Viilup.