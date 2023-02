Märtsis jõuab kinodesse portreefilm Kristiina Ehinist

Alates 8. märtsist jõuab kinodesse dokumentaalfilm "Vetelkõndija", mis on portree Eesti armastatud ja rahvusvaheliselt tuntud poetessist Kristiina Ehinist. Koos Kristiinaga on kinolinal ka abikaasa Silver Sepp, ema Ly Seppel-Ehin, õde Eliisa Ehin, ansambel Naised Köögis ja paljud teised.

Režissöör Anu Auna jaoks on olnud väga inspireeriv Kristiina Ehinit kaameraga jälgida. "Ükskõik kui muinasjutuline filmi peategelase elu ja isiksus kõrvaltvaatajale paistab, vähesed aimavad, kuidas ta ise selle muinasjutu enda elus reaalsuseks on loonud. Ma usun, et see film puudutab paljude vaatajate südameid. Naised leiavad siit kindlasti rohkelt äratundmist, meestel aga aitab see ehk paremini mõista õrnema soo hingeelu."

"Vetelkõndija" on tootnud Luxfilm koostöös Ilmatar Filmiga, filmi produtsent on Maie Rosmann, operaator Heiko Sikka, helioperaator Jevgeni Berezovski, montaažirežissöör Mirjam Jegorov ja helirežissöör Indrek Soe. Filmis kõlava muusika autoriteks on Silver Sepp, Kristiina Ehin ja Naised Köögis.

"Vetelkõndija" on režissöör Anu Auna esimene täispikk dokumentaalfilm. Varasemalt on Anu Auna ja Maie Rosmanni koostöös valminud 2018. aastal koguperefilm "Eia jõulud Tondikakul", mis tõi kinodesse üle 150 000 vaataja ning võeti soojalt vastu ka rahvusvahelise publiku poolt.