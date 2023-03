Ehinist filmi vändanud Anu Aun: ta suutis mind oma olekuga pidevalt inspireerida

Töö filmiga "Vetelkõndija" algas kümme aastat tagasi ning tihedam võtteperiood jäi kahte esimesse aastasse. Režissöör Anu Aunale saigi ühel hetkel selgeks, et see film saab sellest ainult võita, kui nad jälgivad Kristiina Ehinit pikemat aega.

"Sellele filmile on kasuks tulnud see, et mitte ainult Kristiina ei küpsenud selle aja jooksul naisena, vaid ka mina režissöörina küpsesin selle ajaga. Kui ma oleksin selle filmi teinud nelja aastaga, nagu ma esialgu plaanisin, oleks sellest tulnud hoopis teistsugune film," tõdes režissöör.

"Vetelkõndija" ei ole see mitte lihtsalt film Kristiina Ehinist kui loojast, vaid Anu Aun soovis teha filmi naiseks olemisest läbi Ehini elu ja loomingu.

"Kristiina on hingelt nii ilus ja kaamera ka väga armastab teda, ta pidevalt inspireeris oma oleku ja tegemistega üha uusi ja uusi mõtteid, kuhu see film võiks välja viia," sõnas ta.

Eelkõige võikski film režissööri arvates sobida naistele, aga oma iva leidub seal tema arvates ka meestele.

"Meestel võiks olla väga huvitav vaadata, milline on ühe sellise naise hingeelu ja kuna paljud naised leiavad sealt samastumismomente, siis võib-olla aitab see meestel oma naisi ja üleüldse naisi paremini mõista," rääkis Aun.