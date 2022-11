Ehin uuest luulekogust: see on minu viis raskeid aegu läbi tunda

Novembri alguses ilmus Kristiina Ehini kümnes luulekogu "Janu on kõikidel kaks". Klassikaraadio saates "Delta" rääkis Ehin, et uus raamat aitas tal läbi tunda nii koroona- kui ka sõjakriisiga tekkinud tunded.

"Janu on kõikidel kaks" on järg Ehini 2020. aastal ilmunud luulekogule "Janu on kõikidel üks". Kui "Janu on kõikidel üks" ilmumise ajal tabas maailma esimene koroonakriis, siis selle järje ilmumise ajaks olid lisandunud ka sõjasõnumid. "Minu jaoks on see raamat sellest, kuidas nendel rasketel aegadel ikkagi armastust hoida ning kuidas otsida hingerahu ja mitte katki minna," kirjeldas kirjanik.

Ehin rõhutas, et kõige keerulise juures on oluline jääda tundvaks inimeseks. "Üha enam tuli mul meelde, et kuus aastat tagasi olin Tartu Ülikoolis vabade kunstide professor ja ma panin oma loengutesarja pealkirjaks "Teekond tundva inimese ehk homo sensibilis'e juurde". Nüüd ma alles näen, milline katsumus see tegelikult on. See aeg on kahtlemata selline, et pigem tahaks vastuvoolu ujuda ja endale sellise tugeva ja paksu elevandinaha peale kasvatada ning vahel üldse mitte midagi tunda," rääkis ta.

"Uus raamat on minu teekond, et ikkagi tunda need ajad läbi, sest ma tunnen, et inimese nägu tuleb välja siis, kui ta julgeb olla nii mõtlev inimene homo sapiens kui ka tundev inimene homo sensibilis," selgitas Ehin.