Kristiina Ehin: Tartu Ülikooli kohvikus lehvis kuldsete 60ndate vaba vaim

"Tartu Ülikooli kohvikus lehvis kuldsete kuuekümnendate vaba vaim," selgitas Kristiina Ehin ja lisas, et see oli ikkagi vaeste üliõpilaste kohvik. "Erinevalt Wernerist, kus käisid eelkõige õppejõud ja haritlased," ütles ta, rõhutades, et ilmselt just seal kohvikus valmisid paljud kuuekümnendate kultusluuletused. "Vahel mõned julgemad olevat tõusnud laua peale püsti, et saada tähelepanu ning et neid vabu ja värskeid värsse oleks kuulda ka ilma mikrofonita."

Kristiina Ehin tõdes, et nii Artur Alliksaare kui tema isa Andres Ehini luules on kõige olulisem see, et nad teevad mõlemad väga klassikalist modernismi kuldharjal triivivat elu ja surma eksistentsiaalsete teemadega luulet. "Teisalt on see ka mänglev avangardistlik eesti keele igasuguseid konkse, paradokse, nalja ja mängu välja toov luule."

Samuti meenutas Kristiina Ehin, et kui tal hakkas lapsena igav, siis ta küsis isalt, mida ta nüüd võiks lugeda. "Isa võttis seda küsimust alati tõsiselt, ta viis mind oma suure raamatukollektsiooni juurde ja valis mulle midagi, kas Loomingu Raamatukogust või midagi väliskirjandusest või midagi omakeelsest luulest, midagi pagulusluulest, midagi Arbujatest."

"Meie kirjanduse lugu" on ETV2 eetris laupäeval, 8. oktoobril kell 21.20.