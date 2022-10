Kivirähk: tagantjärele vaadates tundub Ivan Orava nimi isegi pisut sobimatu

"Mingi hetk kutsuti mind tööle Eesti Päevalehte ja pakuti seal võimalust teha omaette huumorikülg," sõnas Andrus Kivirähk ja lisas, et umbes samal ajal ilmus Loomingu Raamatukogus Mart Laari, Lauri Vahtre ja Heiki Valgu "Kodu lugu I". "See oli esimene aus ajalooraamat üle aastakümnete ja see oli ka väga populaarne."

Kivirähk selgitas, et tänu sellele tekkiski kuidagi mõte kirjutada pseudoajalugu ühe vanamehe silme läbi. "Kes on kogu selle Eesti ajaloo läbi elanud, kes on pärit Pätsi ajast, kuidas tema on seda kõike näinud, selline absurdne variant sellest "Kodu loost"," ütles ta ja lisas, et tal oli see raamat Päevalehe toimetuses laua peal ja iga päev vaatas, mis teemad seal on. "Kirjutasin vastavalt sellele siis uue peatüki."

"Ivan Orav sündis järjejutuna, igal nädalal ilmus üks jupp ja alles mitu aastat hiljem õnnestus see raamatuna välja anda," mainis ta ja lisas, et ei mõtle kunagi liialt oma tegelaste nimedele. "Tuleb mingi nimi, panen kirja, siis ma juba harjun sellega ära ja nii ta jääbki," tõdes ta ja lisas, et tagantjärgi vaadates tundub Ivan Orava nimi isegi sobimatu. "Nii rahvusliku inimese eesnimi on järsku Ivan."

"Mul oli komme illustreerida oma ajalehe naljajutte mingite fotodega ja muidugi päris fotosid ei olnud, seega ma lõikasin neid välja vanadest ajakirjadest, mis toimetuses vedelesid, ja ka Orava pildil oli tegelikult tuntud Itaalia kirjanik Alberto Moravia, see oli ühe vanas Vene filmiajakirjas ning ta nägu kuidagi sobis selle tegelasega," selgitas Kivirähk ja mainis, et hiljem on Andrus Vaarik selle üle võtnud. "Tänapäeval seostatakse Oravat rohkem tema näoga."

