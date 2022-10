Andrus Kivirähk andis välja uue jutustuse "Lend Kuule"

Andrus Kivirähk andis välja jutustuse "Lend Kuule". Loo peategelane on kosmonaut, kes külastab oma vanu sõpru, kellega ta kunagi koos seikles. Autor rõhutas, et kuigi pealkiri lubab Kuule lendamist, siis raamatus endas seda tegelikult ikkagi ei juhtu.

Kirjaniku sõnul räägib raamat ühe kosmonaudi teekonnas oma sõprade juurde, kuid iga sõbraga on aeg isemoodi ümber käinud. Kivirähk sõnas, et üks asi on lugu ise, kuid teine on see, kuidas iga lugeja seda tõlgendab. "Eks iga lugeja leiab sealt ridade vahelt loodetavasti mingid oma tähendused," tõdes ta "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Autori sõnul on "Lend Kuule" fantastiline jutustus, kus ei peeta kinni olmeloogikast. "Seal juhtub väga kummalisi asju ja on väga eriskummalisi tegelasi," kirjeldas ta.

"Ringvaatele" antud intervjuus sõnas Kivirähk, et raamatut kirjutades ta kindlale sihtrühmale ei mõelnud, vaid ta kirjutab endale. "See, kuidas lugeja sellesse suhtuma hakkab, on juba teisejärguline. Oluline on see, et sa ise jääd sellega rahule ja sa oled selle valmis saanud – mingis mõttes selle endast välja saanud ning saad uute teemade peale mõtlema hakata," selgitas kirjanik.

"Lend Kuule" aluseks on muinasjutt "Lendav laev", kus teose kangelane koos oma seitsme sõbraga, kellest igaühel on mingi imepärane võime, lendab laevaga ja sooritab erinevaid kangelastegusid. "Mingis mõttes see kosmonaut ongi see sama noormees, kes omal ajal seal lendavad laevas oli ja ta lähebki kõiki oma imevõimetega sõpru külastama."