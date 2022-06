Kivirähk: minu töö on palju lihtsam kui tõlkija töö

Kivirähki teose "Mees, kes teadis ussisõnu" taanikeelne pealkiri "Slangehvisleren" tähendab eesti keelde tõlgituna ussisisistaja. Bonde Hansen seletas pealkirjavalikut sellega, et teose eestikeelne pealkiri on taani keelde tõlgituna väga pikk, mistõttu oli mõistlikum midagi muud valida.

Kivirähk tunnistas, et tema ennast teoste tõlkimisprotsessiga eriti ei seo ja tõlkijaid ei piira. "Ma usaldan piisavalt ja mida mul ongi siin heaks kiita või vaielda. Mul on alati isegi piinlik, et ma olen selle raamatu lihtsalt valmis kirjutanud ja siis tõlkija murrab pead, proovib nii ja proovib naa. Minu töö on palju lihtsam kui tõlkija töö, sest tõlkijal tuleb võtta ja leida võõrkeelsed vasted sõnadele, mille mina olen teksti pannud," tõdes Kivirähk.

Kivirähki tõlkimist meenutab Birgita Bonde Hansen positiivsel noodil. "Mul oli nii lõbus, et ma naersin nii kõvasti ja ei suutnud kirjutada. Seda oli puhas rõõm tõlkida. Ma ei mäleta, et see oleks olnud keeruline," meenutas Bonde Hansen.

Andrus Kivirähki teost "Mees, kes teadis ussisõnu" on tõlgitud 15 keelde ning hetkel toimub raamatu tõlkimine araabia, itaalia ja korea keelde.