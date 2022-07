Ilmus uue kodumaise animafilmi "Kaka, kevad ja teised" treiler

Linaloos "Kaka, kevad ja teised" astuvad üles Kivirähki lugudest tuntud tegelased kaka, frikadellid, isa sokid, musikaalne sitikas ning paljud teised vähem ja rohkem kummalised tegelased. Animeeritud tegelastega kõrvuti saab filmis vilksamisi näha ka lugude autorit ennast.

Andrus Kivirähki raamatute "Kaka ja kevad", "Karneval ja kartulisalat" ja "Tont ja Facebook" ainetel valminud film räägib igatsusest, sõprusest, armastusest, perekonnast ja hirmudest, millel on sageli suured silmad. Kummaliste tegelaste seiklused on vürtsitatud Kivirähkile iseloomuliku sooja ja julge huumoriga, kududes vaimukalt kokku lastele omase piiritu fantaasia ja moodsa maailma eluolu. Film pakub emotsioone, põnevust ja tibake ka närvikõdi nii väikestele kui suurtele vaatajatele.

Vormiliselt muudab teose vaatemänguliseks selle eriline ülesehitus – lugu visualiseeritakse läbi viie erineva animatsioonitehnika. "Lisaks väga mitmekesistele tegelastele ja eripalgelistele režissööridele, saab selles filmis näha ka animatsiooni väga erineval kujul alates klassikalisest Disney-koolkonna animatsioonist läbi kaasaegsete digitaalsete 3D lahenduste kuni nukuanimatsioonini, millist pole Eestis kunagi varem tehtud," ütles produtsent Kristel Tõldsepp.

"Väga lahe, et mu jutud on filmitegijaid inspireerinud ja eriti kena neist, et nad lubasid ka minul endal filmi treilerisse pugeda. Ma pole kunagi varem animatsiooni sees olnud, aga mulle täitsa meeldis seal. Muide, paljud küsivad, kas "Kaka ja kevade" peategelane on kuidagi seotud minu koera Robiniga. Ei ole! Robin polnud veel sündinudki, kui kaka juba võilillel kosjas käis," selgitas Andrus Kivirähk, kuidas on koos oma loodud tegelastega animafilmis üles astuda.

"Kaka, kevad ja teised" režissöörideks on René Vilbre ("Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus"), Meelis Arulepp ("Sipsik"), Oskar Lehemaa ("Karv"), Mikk Mägi ("Vanamehe film") ja Heiki Ernits (Lotte filmid). Filmi produtsent on Kristel Tõldsepp. Heliloojad Tõnu Raadik, Richards Zalupe ja Jaanus Nõgisto. Eesti vaatajate jaoks annavad peategelastele oma hääle: Mait Malmsten, Peeter Oja, Vega Freya Luus, Priit Pius, Rasmus Ermel, Jan Uuspõld, Mari-Liis Lember ja teised.

"Kaka, kevad ja teised" linastub kinodes üle Eesti 2023. aasta talvel.