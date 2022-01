Kivirähk Klenskaja rollist "Isamaa pääsukestes": see oli fantastiline

Garderoobikaaslase ja kauaaegse kolleegi Laine Mägi sõnul oli Maria Klenskaja suur andja.

"Ta armastas anda, ta oli andja, ta oli suur andja," ütles Mägi ja lisas, et Klenskaja suureks hobiks oli heegeldamine.

Suurema osa oma ligi poole sajandi pikkusest näitlejaelust töötas Maria Klenskaja just Draamateatris. Kauaaegne kolleeg ja teatrijuht Rein Oja oli temast vaimustuses juba alates lavakooli diplomilavastusest "Suveöö unenägu".

"See oli tema kummaline huumorimeel, mis oli temale ainuomane ja ta oli alati väga läbi töötanud oma rollid. Suurepärased karakterid, just eelkõige see tema karakteri ülesehitus, kuidas ta oma tüüpi üles ehitas – see oli vaimustav," sõnas Eesti Draamateatri juht Rein Oja.

Sealt edasi on tulnud arvukalt unustamatuid rolle nii teatris kui ka filmis ja hulgaliselt teatriauhindu. Sealhulgas mitu naispeaosatäitja preemiat ja kultuurkapitali näitekunsti aastapreemia.

Maria Klenskaja üks viimaseid rolle Draamateatris oli Andrus Kivirähki kirjutatud ja Priit Pedajase lavastatud tükis "Isamaa Pääsukesed." Kivirähk unistas salamisi, et Sveta rolli saab justnimelt Maria Klenskaja ja nii ka läks.

"Kui Pedajas seda lavastama hakkas, siis Masha helistas mulle ja ta ei olnud seda näidendit üldse lugenud veel ja ütles, et venelast kindlasti ei tahaks mängida selles näidendis," meenutas Andrus Kivirähk, kuid Klenskaja sai lavastuses endale just venelase rolli, mida ta mängis Kivirähki sõnul geniaalselt.

"Nüüd läheb see tükk loomulikult mängukavast maha, sest Klenskajat asendada selles ei saa ja ei ole mõtet ka, sest see oli ikka selline fantastiline sooritus tal," sõnas Kivirähk.

Oma viimase filmirolli tegi Maria Klenskaja möödunud aastal režissöör Peeter Simmi linateoses "Vee peal". Hoolimata tugevatest rollidest, ovatsioonidest ja auhindadest säilitas Maria Klenskaja ise alati kriitilise meele.