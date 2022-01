Klenskaja viimane intervjuu ERR-ile: tahan, et elus oleks armastust

Mullu oktoobris andis näitleja Maria Klenskaja saates "Hommik Anuga" oma viimase intervjuu ERR-ile, kus ta tõdes, et kuigi paljud sõbrad on tänaseks juba meie hulgast lahkunud, siis üksikuna ta end ei tunne.

Näitleja Maria Klenskaja tunnistas mullu, et veedab palju aega üksi, kuna suur osa parimaid sõpru on juba manalateele läinud. Sellest hoolimata tal iseenda seltsis igav pole. "Mina tahan, et oleks armastust! Et mees oleks mees ja naine oleks naine. See sotsiaalne taust mind... ükskõik kuidas, aga armastus peab olema," rääkis ta.

Oma elus pakuvad Mariale praegu armastust ja armumise tunnet lapselapsed. "Näitlejaid on ka, aga neid ma ei ütle," sõnas ta. "Aga jumal tänatud, et on, sest vahepeal ei olnud."

Oma lastelastele mõeldes Klenskaja näitlejateed kindlasti ei soovita, kuna peab seda ääretult raskeks ametiks, iseäranis meestele. Veel hullemaks ja vastutusrikkamateks ametiteks peab ta arsti ja õpetaja omi.

Üksi olles veedab Klenskaja sageli aega raamatu seltsis, kuid ei tunne ennast sellegipoolest üksildasena. "Ma tunnen seda, et mu parimad sõbrad on läinud ja see ring on väga kitsaks jäänud. Seda ma tunnen küll ja väga valusalt." Samas tunnistas ta, et üksi pole igav olla.