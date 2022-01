Rein Oja: Maria Klenskaja oli väga soe ja hooliv inimene

Rein Oja sõnul oli Maria Klenskaja väga soe ja hooliv inimene. "Ta uuris kogu aeg teatris, kuidas teistel läheb, noh, kuidas ma ütlen... teist Mašat ei ole," sõnas ta ja lisas, et sellist ajalugu, mis Klenskaja peas oli ja kui huvitavalt ta oskas kõigest rääkida, see oli erakordne. "Mina meenutan teda ainult sooja sõnaga."

"Ta uuris kõigi käest kogu aeg, kuidas tervis on, kuidas läheb ja kuidas inimesed ennast tunnevad, ta käis seismas inimeste eest, et hoolige temast rohkem," meenutas ta ja mainis, et Klenskaja juhtis ka tähelepanu, et mingite probleemidega võiks rohkem tegeleda. "Aeg-ajalt me ei märka kõike ümberringi, aga tema märkas."

Seda Rein Oja veel täpselt öelda ei osanud, mis saab Maria Klenskaja rollidest Draamateatris, aga talle tundub, et "Isamaa pääsukesi" enam edasi mängida ei saa. "Mõnd rolli saab asendada, aga selle puhul ma ei oska kedagi teda asendama panna, see läheb nüüd maha."