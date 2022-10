Vaata enne tele-eetrit: "Meie kirjanduse loo" neljas osa jõuab tänapäeva

Piret Raud tõdes, et tema venna Reinu kirjanikuks saamine oli midagi nii loomulikku, et keegi ei üllatunud sellest. "Ta hakkas kirjutama juba keskkoolis," ütles ta ja lisas, et Mihkel hakkas kirjutama, siis see üllatas perekonda rohkem. "Aga peab ütlema, et "Musta pori näkku" meeldis kõigile, see oli aus ja ühe hooga kirja pandud lugu."

Tema ise tuli kirjandusse lastekirjanikuna. "Olin tükk aega illustreerinud teiste kirjanike raamatuid, aga see illustratsiooniarmastus on mul juba lapsest saati sees," ütles ta ja lisas, et mäletab hästi, kui illustraatorid tulid tema vanematele oma töid näitama. "Suure soojuse ja armastusega mäletan Edgar Valterit, kes tuli näitama Naksitrallide pilte, mis on nii kirkad ja kaunid."

Oma esimese raamatu "Ernesto küülikud" avaldas ta üsna salaja. "Kuulutati välja lasteraamatute käsikirjade võistlus, kuhu oli võimalus anonüümselt oma käsikiri saata," ütles ta ja lisas, et ta kartis algul oma nimega kuskile kirjastusse minna. "Ma siiamaani arvan, et seda teksti ei oleks loetud erapooletult, vaid sellise teadmisega, et ma olen kirjandusliku taustaga inimene."

"Mul õnnestus see võistlus võite ja sealt see kõik võib-olla alguse saigi," kinnitas Piret Raud.

