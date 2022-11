Teatrifestivali NAKS projektijuht: meile on oodatud ka täiskasvanud

Rahvusvahelise laste- ja noorteteatrite assotsiatsiooni ASSITEJ Eesti keskus on noore vaataja festivali korraldanud 17 aastat, nime all NAKS aga neljandat korda.

Sel korral näeb festivalil nüüdisaegset tsirkust, improvisatsiooni, pärimust, beebiteatrit, nuku-, tantsu-, visuaal- ja sõnateatrit. Festival võõrustab näitetruppe kümnest riigist.

Festivali NAKS projektijuht Reeli Lonks ütles, et kindlasti võivad tulla ka täiskasvanud. "Võivad tulla pered, võivad tulla lapsevanemad oma pisikeste beebidega. Meil on päris mitu beebietendust ja beebikontsert kavas," mainis ta ja lisas, et sihtgrupp on väga lai ja etenduste mitmekesisus on ka väga lai. "Kõigile leidub midagi," kinnitas ta.

Festivali kunstiline juht Marek Demjanov lisas, et toimub Paide Gümnaasiumis ka lastekultuuri seminar, mille teemaks on "Tähelepanu, laps ja lapse tähelepanu". "Aga muidu on meil töötoad väga mitmetes koolides, lasteaedades ja veel mõnedes kohtades üle Paide."