Ilmar Tomusk: ma suudan kirjutada ükskõik kus

Kirjandussaates "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on sel nädalal külas lastekirjanik Ilmar Tomusk. Avaldame enne saate eetrit ankeedi, kus Tomusk räägib nii oma lemmikraamatutest kui ka teosest, mis on teda nutma ajanud.

Mis on sinu lemmikraamatud?

"Pipi Pikksukk".

Millist tuntud raamatut sa pole kunagi lugenud?

Ma arvan, et neid on kuus miljonit umbes, mida ma pole lugenud. Tuntud raamatuid on väga-väga palju, ma ei oska öelda.

Millist raamatut lugesid kõige viimasena?

Ühe astrofüüsiku ja füüsiku Brian Greene'i raamatut "Aegade lõpuni", mis räägibki ajast, aja kulgemisest ja universumist.

On sul mingi aeg, koht või tingimus, et sa saaksid kirjutada?

Ma olen kirjutanud ükskõik kus: Brüsseli lennujaamas, mõnes Eesti raudteejaamas; kodus diivanil istudes, kui pere on ümberringi ja peetakse sünnipäeva ja kõrvalises saunas. Ma suudan kirjutada ükskõik kus ja ümber toimuvad asjad häirivad mind suhteliselt vähe.

Milline raamat on sind nutma ajanud?

Isaac Newtoni "Principia".

Milline raamat on sind naerma ajanud?

"Vahva sõdur Švejk", "Pipi Pikksukk", "Sipsik", mõnikord aabits, mõnes aabitsas on mõni selline lause, mis on väga hea leid.

Milline kirjanik on edukas kirjanik?

See, keda loetakse.

Kas sa loed enda kohta kirjutatud kommentaare?

Väga harva, mõnikord mulle neid saadetakse ja siis ma neid loen.

Millist raamatut sa soovitad lugeda?

Soovitan kindlasti meie keskkooliõpilastel lugeda Mika Waltari "Sinuhed", aga ma soovitan kõigil eestlastel läbi lugeda läbi "Sipsiku" ja "Naksitrallid". Kõigil meie füüsikutel soovitan läbi lugeda Newtoni "Principia", väga paljud teavad sellest, aga väga vähesed on lugenud. See on väga hea raamat.

"Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on ETV2 eetris teisipäeval, 18. oktoobril kell 21.30.