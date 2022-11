Mudlum: lugege ükskõik mida, peaasi, et loete

Kirjandussaates "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on sel nädalal külas Mudlum. Avaldame enne saate eetrit ankeedi, kus kirjanik räägib nii oma suurimatest lemmikutest kui ka sellest, millised tingimused peavad olema täidetud, et ta kirjutada saaks.

Mis on sinu lemmikraamatud?

Mulle meeldivad need raamatud, mida on lapsena loetud ja siis siuksed, mida igaüks on lugenud, näiteks "Meister ja Margarita".

Millist tuntud raamatut sa pole kunagi lugenud?

Vilis Lacis "Kaluri poeg"

Millist raamatut lugesid kõige viimasena?

Viimasena lugesin septembrikuu Vikerkaart, kus on muuhulgas paar peatükki minu uuest lasteraamatust, ja Lilli Luugi "Minu venna keha".

On sul mingi aeg, koht või tingimus, et sa saaksid kirjutada?

See on muutunud. Varem kirjutasin rohkem hommikuti ja kella 12-ks pidi päevatöö tehtud olema. Nüüd saab ka õhtuti kirjutatud, olen arenenud. Tundub ka, et mingid kohad ammenduvad. Hakkan tasapisi aru saama, miks inimesed käivad mööda loomemaju või sõidavad ühest hotellist teise ja otsivad kirjutamiseks mingit uut kohta. Tundub, et selline asi võib tekkida.

Milline raamat on sind nutma ajanud?

Neid on päris palju. Kui rääkida väga tuntud raamatutest, siis selline raamat nagu "Kiin". Mäletan, et lapsena nutsin.

Milline raamat on sind naerma ajanud?

Kogu laste Lindgren. Seal oli neid kohti, mis naerma ajasid, väga palju.

Milline kirjanik on edukas kirjanik?

See, kes raha teenib.

Kas sa loed enda kohta kirjutatud kommentaare?

Mitte eriti.

Millist raamatut sa soovitad lugeda?

Lugege ükskõik mida, peaasi, et loete.

Kirjandussaade "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on ETV2 eetris 8. novembril kell 21.30.