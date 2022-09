Contra: kõige parem on kirjutada siis, kui ei viitsi midagi muud teha

Mis on sinu lemmikraamatud?

Õhukesed.

Millist tuntud raamatut sa pole kunagi lugenud.

Ma ei teagi, "Sõda ja rahu" võib olla. Tegelikult ma sealt lugesin, aga see jäi mul pooleli.

Millist raamatut lugesid viimasena?

Viimasena lugesin raamatut Eduards Veidenbaums elust "Ma ei sure kunagi", aga see on läti keeles.

On sul kindel aeg, koht või nõudmine, et sa saad kirjutada?

See on selline olukord, kus ma ei viitsi mitte midagi muud teha, siis ma saan kirjutada.

Milline raamat on sind nutma ajanud?

Mul on paar tõlkeraamatut, näiteks Nora Ikstena "Emapiim" või ka Rasa Bugavičute-Pēce "Poiss, kes nägi pimeduses".

Milline raamat on sind naerma ajanud?

Esimesena tuleb meelde "Kolm meest paadis", see on küllalt tavaline vastus, aga jah.

Milline kirjanik on edukas kirjanik?

Ma arvan, et selline kirjanik, keda lugeja teab.

Kas sa loed enda kohta tehtud kommentaare?

Jah (naerdes).

Millist raamatut sa soovitad lugeda?

Ma soovitan lugeda enda raamatuid ja kõige rohkem raamatut "Legoist".