Contra: lihtsalt piiri ääres elamisest ei piisa, et läti keelest aru saada

ETV2-s alustas uus saatesari "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures", mille avaosas oli külas kirjanik ja tõlkija Margus Konnula ehk Contra, kes tunnistas, et on väga tänulik oma vanematele, kes talutööde kõrvalt lubasid tal alati raamatuid lugeda.

Contra sõnas, et vähemalt korra aastas küsitakse talt, kas ta on endiselt Urvastes postiljon. "Tegelikult tegin ma oma viimase postitiiru 1999. aasta veebruaris," kinnitas ta ja lisas, et praegusel ajal liigub ta päris palju ringi, aga jõuab siiski vahel ka Urvastesse.

"On väga oluline, et ka siis, kui ma veel kirjanik ei olnud, lubasid vanemad mul alati raamatut lugeda," mainis ta ja lisas, et kui ta mõtlema hakkab, siis tegelikult oli lugemise asemel palju tööd, mis tulnuks ära teha. "Kasvõi laudas sitta visata, meil oli üks kõva majapidamine juba kolhoosi ajal, aga ma sain raamatut lugeda just nii palju, kui ise tahtsin."

"Kui ma tulen Põhja-Eestisse ja mõnele ei meeldi, et ma räägin võru keeles, siis ma olen sellise nalja välja mõelnud, et hakkan hoopis läti keeles rääkima, sest sellest nad saavad veel vähem aru," mainis Contra ja lisas, et selleks, et päriselt läti keelest aru saada, ei piisa lihtsalt piiri ääres elamisest. "Pidin selleks ikkagi minema sügavamale Lätti."