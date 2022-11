Koff: mida rohkem tõlgitakse, seda rohkem õitseb ka meie enda kirjandus

Tänasel päeval läheb eesti kirjandusel Koffi sõnul hästi. "On olemas väga häid luuletajaid, on olemas ka viimastel aastatel ilmunud väga häid romaane, lastekirjanduses on kõik minu meelest väga hästi ning on palju häid kirjutajaid ja illustraatoreid," nentis ta.

Siiski leiab Koff, et Eesti kirjandusskeenel on puudu erinevatest kultuuriruumidest pärit tõlketeostest. "Meil ilmub väga palju inglisekeelsest kultuuriruumist tõlkeid. Ka prantsuse ja saksa ning mõnedest muudest keeltest pisut, aga vähe. Üks, mille koha pealt üritan ise vähehaaval asja parandama hakata on portugali keel ja portugali kultuur," selgitas ta.

Koff usub, et tõlketeosed aitavad ka kohalikke kirjanikke mõjutada. "Kirjaniku töö on umbes 70 protsenti ennekõike lugemine. Kui sa loed ainult seda, mida rahvuskaaslased kirjutavad, võib pilt kitsaks jääda. Mida rohkem ja kirjumalt tõlgitakse, seda rohkem õitseb meie enda kirjandus ka."

Lisaks tõlktöödele tegeleb Koff ka lasteraamatute kirjutamisega. Oma esimese lasteraamatu "Enne kooli" kirjutas ta oma kahest vanemast lapsest inspiratsiooni saades. "Lastele peab kirjutama. Ma tunnen ennast seda tehes väga hästi," tõdes ta. "Laps on niisugune lugeja, et ta näeb päris hästi läbi, kui sa hakkad midagi poole vinnaga tegema või pedagoogikaliini ajama."