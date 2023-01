Olav Osolin: neid tuntud raamatuid, mida ma lugenud pole, on väga palju

Mis on sinu lemmikraamatud?

Memuaarid.

Millist tuntud raamatud sa pole kunagi lugenud?

Oi, neid on väga palju.

Millist raamatut sa lugesid viimasena?

Viimasena lugesin vist... Aa, ma mitte ei lugenud, vaid kuulasin Chris Blackwelli memuaare, kes oli omal ajal plaadifirma Island boss.

On sul mingi kindel aeg, koht või tingimus, et sa saaksid kirjutada?

See on nii ja naa. Ma olen üritanud endale sellist kohta luua, et kas see oleks mingi kindel laud või tugitool, aga reeglina siiamaani seda ei ole. Mul on küll mõttes, et kui ma jätkan kirjutamist, siis ma tahaksin teha endale väikese kirjutamise toa.

Milline raamat on sind nutma ajanud?

Sellist vist ei ole.

Milline raamat on sind naerma ajanud?

Ma ei usu, et ma raamatuid lugedes ise hakkaksin naerma, ma pigem vaatan, kuidas see on kirjutatud niimoodi, et mul läheb suunurk ülesse, mis võttega või kuidas.

Ma ei oska öelda, et ma oleksin laginal naernud mõnd raamatut lugedes, aga ma olen kindlasti tundnud hetke, et see on kirjutatud teravmeelselt ja nutikalt, et see on väga hästi kirjutatud. Need hetked on väga nauditavad, kui sa näed, et keegi on mingi konksu teinud väga elegantselt ja sa mõtled, et huvitav, kas ma suudaks ka samamoodi teha.

Milline kirjanik on edukas kirjanik?

Edukas kirjanik on see, kelle raamatuid loetakse ja armastatakse. See paratamatult peegeldub ka tema tiraažides, seal võib olla ka natuke turundusnippe ja muud sellist, aga kui inimesed loevad ja see neile meeldib, siis see on edukas kirjanik.

Kas sa loed enda kohta kirjutatud kommentaare?

Jah, loen. Mis puudutab raamatuid, siis olen lugenud, mis puudutab muid kommentaare kuskil kommentaariumites, siis neid ma ei loe.

Millist raamatut sa soovitaksid lugeda?

Selles osas ma olen kehv nõuandja, kuna mu ampluaa on väga kitsas. Aga memuaaridest ma soovitaksin lugeda kasvõi Bruce Dickinsoni memuaare, mis olid väga lõbusad. Tema oli natukene samasugune kutt nagu mina ise, kes tahtis bändi teha ja siis vahepeal vaatas, et narkootikumide manustamise asemel võiks hoopis vehklemas käia. Ta hakkas üksvahe ka raamatuid kirjutama, bändikaaslased tulid küsisid, et mis sa teed siin, et sul on paberilehed raamatuid, ta ütles, et ma kirjutan raamatuid. Need olid väga edukad raamatud.

Sinu soovitus on seega Bruce Dickinson?

No näiteks!

Kirjandussaade "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on ETV2 eetris teisipäeviti kell 21.30.